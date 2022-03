Kenner:innen wissen: Kombucha ist ein wahres Superfood mit vielen gesundheitlichen Benefits. Wie gut dir der fermentierte Drink aus Tee und Pilzkulturen wirklich tut, liest du hier.

In Asien trinkt man Kombucha schon seit Jahrhunderten und weiß um die vielen gesundheitsfördernden Effekte. Und auch bei uns ist das fermentierte Getränk inzwischen sehr beliebt. Wer genau wissen möchte, was drin ist, bereitet seinen Kombucha liebevoll mit selbst gezüchtetem Teepilz und nach eigenem Rezept zu.

Kombucha: Was genau ist das?

Ursprünglich stammt Kombucha aus Ostasien, vermutlich aus China oder Japan, da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig. Er basiert in der Regel auf grünem oder schwarzem Tee, dem bestimmte Pilzkulturen hinzugefügt werden. Diesen Pilz nennt man "SCOBY" – "symbiotic culture of bacteria and yeast", auf Deutsch heißt das etwa "symbiotische Kultur aus Bakterien und Hefe". Der SCOBY besteht nämlich aus Hefe und Essigsäurebakterien.

Der Kombucha fermentiert dann mindestens eine Woche vor sich hin, und währenddessen bildet sich ein pilzartiger Film auf der Oberfläche – daher auch der Spitzname "Pilztee". Bei diesem Gärungsprozess entstehen Fermentierungsprodukte wie Essigsäure, Milchsäure und Enzyme, außerdem Kohlensäure sowie geringe Mengen Alkohol. Der Alkoholgehalt beläuft sich zwar meist nur auf 0,5 bis 3 Prozent, aber Schwangere sollten Kombucha trotzdem besser meiden.

Je nachdem, für welche Teesorte du dich bei deinem Kombucha entscheidest und wie genau der SCOBY zusammengesetzt ist, variiert der Geschmack irgendwo zwischen gärig und süßsauer. Die Kohlensäure bleibt erhalten, und du solltest deinen Kombucha am besten kalt genießen. Während wahre Connaisseur:innen ihr Getränk am liebsten selbst herstellen, kannst du das flüssige Superfood inzwischen auch längst im heimischen Supermarkt kaufen.

Und dafür gibt es gute Gründe: Denn Kombucha enthält wertvolle Antioxidantien, er wirkt antibakteriell und unterstützt den Körper bei der Bekämpfung diverser Krankheiten. Wenn du täglich welchen trinkst, hat das aber noch mehr positive Effekte auf deine Gesundheit.

4 Dinge, die passieren, wenn du regelmäßig Kombucha trinkst

1. Gesunde Verdauung

Die im Kombucha enthaltenen Milchsäurebakterien haben probiotische Eigenschaften. Die wiederum erhöhen die Menge an gesunden Darmbakterien. Das Teegetränkt regt so nicht nur deine Verdauung an – genau wie andere fermentierte Lebensmittel wie Kimchi oder Sauerkraut –, sondern sorgt auch für eine gesunde Darmflora.

2. Immun-Boost

Rund 70 Prozent unseres Immunsystems sitzen im Darm – deshalb stärkt eine gesunde Darmflora natürlich auch unsere Abwehrkräfte. Dank seiner probiotischen Wirkung kann Kombucha unserer Immunabwehr so also einen Boost verleihen. Der große Anteil des Spurenelements Zink, das ebenfalls eine große Rolle für unser Immunsystem spielt, verstärkt den Effekt noch.

3. Verringertes Krebsrisiko

Sowohl grüner als auch schwarzer Tee enthalten viele Antioxidantien. Daher ist auch Kombucha reich an diesen sekundären Pflanzenstoffen, den Polyphenolen. Sie schützen vor allem unsere Zellen vor schädlichen Umwelteinflüssen in Form von freien Radikalen und sollen darüber hinaus das Wachstum von Krebszellen blockieren. So kann Kombucha ebenso wie Tee dazu beitragen, das Risiko für Krebserkrankungen zu senken.

4. Vermindertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Laut Studien soll Kombucha den Anteil des "guten" HDL-Cholesterins im Blut erhöhen und gleichzeitig den Anteil des "schlechten" LDL-Cholesterins senken. So hilft das fermentierte Teegetränk, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern.

Verwendete Quellen: healthline.com, vital.de