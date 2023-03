So verändert sich dein Körper, wenn du jeden Tag Leinöl zu dir nimmst

Trend-Superfood So verändert sich dein Körper, wenn du jeden Tag Leinöl zu dir nimmst

Egal in welcher Form – Leinsamen gelten als absolutes Superfood. Welche Auswirkungen der Verzehr von Leinöl auf deine Gesundheit haben kann, erfährst du im Video.

Leinsamen haben nun schon seit einigen Jahren den Ruf als Superfood. Egal ob geschrotet, als Leinöl oder Kapsel – die Saaten versprechen wahre Wunder zu bewirken. Doch was steckt dahinter und welchen Effekt hat der Verzehr wirklich?

Leinöl: Die alternative Omega-3-Quelle

Am bekanntesten ist Leinöl wohl für seinen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Doch der tägliche Verzehr der Ballaststoffquelle kann noch weitere positive Auswirkungen auf deinen Körper haben. Was passieren kann, wenn du das Öl regelmäßig verzehrst, erfährst du im Video.