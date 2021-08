Hast du eine bestimmte Lieblingsfrucht, die du zu jeder Tages- und Jahreszeit essen könntest? Dann erfahre hier, was deine favorisierte Obstsorte über deine Persönlichkeit aussagt.

Orangen

Das Schälen einer Orange erfordert Geduld und Willenskraft. Solltest du die Orange als deine Lieblingsfrucht auserkoren haben, dann sind es genau diese zwei Eigenschaften, die dich auszeichnen. Du bist gründlich, akribisch und auch im Job kann dich nichts aus der Ruhe bringen. Positiv ist auch deine Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Konflikte scheust du hingegen um jeden Preis.

Äpfel

Süß, sauer, herb, erdig: Äpfel gibt es in zahlreichen, unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. In eben diesem Sinne genießt du dein Leben in vollen Zügen – und in jede Richtung. Du liebst Extravaganz und kannst ausgesprochen impulsiv sein. Als Führungspersönlichkeit reagierst du in jeder Situation souverän und schnell. Du bist nicht nur eine Person, die gerne reist, und unglaublich charmant ist, sondern deren Begeisterungsfähigkeit ihresgleichen sucht.

Ananas

Wenn du den grünen Blattschopf der Ananas abschneidest, ins Wasser stellst und anschließend in Erde pflanzt, bekommst du eine neue und frische Ananas. Wie diese Frucht ist es dir möglich, dich immer wieder neu zu erfinden, zu wachsen und dich aus negativen Situationen zu bugsieren. Du schaffst es, schnelle Entscheidungen zu fällen – und gehst unerschrocken auf kommende Aufgaben zu. Wenn du zu den Ananas-Liebhabern gehörst, ist es vermutlich einfach, gut mit dir auszukommen.

Bananen

Du gehörst zur Fraktion der Bananen-Fans? Dann bist du höchstwahrscheinlich ein richtiger Softie. Das bedeutet jedoch nichts Negatives – im Gegenteil: Du bist eine liebevolle, sympathische und freundliche Natur. Auch wenn es dir ab und zu an Selbstvertrauen mangelt, bist du ein:e großartiger Partner:in. Trotz allen Ecken und Kanten zeichnet dich eine geistige und körperliche Schönheit aus.

Papaya

Die Papaya ist eine unterschätzte Frucht – genau, wie du dich eventuell im Job und Privatleben für unterschätzt hältst. Auch wenn es andere vielleicht nicht sehen können, so bist du eine Person, die sich über alles und jeden Gedanken macht. Trotz schwieriger Zeiten bist du doch draufgängerisch und bekommst deine Aufgaben erledigt. Es ist dein Humor und Charme, den die Leute nur zu gern erliegen.

Video-Tipp: Was du hier siehst, verrät viel über deine Persönlichkeit

Kirschen

Hast du die Kirsche zu deiner Lieblingsfrucht auserkoren? Dann hast du ein großes Herz und eine fruchtbare Vorstellungskraft. Über finanzielle Sicherheit machst du dir wenig Gedanken, in puncto Kreativität kann indes niemand mit dir mithalten. Dein Freundeskreis und dein:e Partner:in schätzen dich für deine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Du bist keine Person, die die Einsamkeit mag – stattdessen setzt du auf Geselligkeit, am liebsten in den eigenen vier Wänden.

Trauben

Wie Trauben liebst du die Gemeinschaft. Du bist höflich und gerne von anderen Menschen umgeben, manchmal geht dein Temperament jedoch mit dir durch. Und doch: Lange bleibst du nicht böse. Ob Natur, Menschen oder Tiere: Du liebst Schönheit in all seinen Formen. Du bist außerordentlich begeisterungsfähig und überlässt nichts dem Zufall.

Mangos

Mangos haben ein süßes, saftiges Inneres und ein robustes Äußeres – ganz genau wie du. Du bist eine Person, die liebevoll und berechnend zugleich ist, und die sich von niemandem beeinflussen lässt. Deine harte Schale umgibt einen süßen Kern. Trotzdem: Mit Mango-Fans sollte man sich besser nicht anlegen.

Pfirsiche

Pfirsich-Begeisterte sind freundlich und freimütig. Manchmal neigst du dazu, zu offenherzig zu sein, doch das trägt zu deinem Charme bei. Du bist unabhängig und ehrgeizig – und verstehst es, die schönen Dinge im Leben auszukosten. Vermutlich gehörst du zu den Menschen, die die Welt bereisen, Skydiving ausprobieren und berühmte Museen besuchen. Oder zumindest versuchst du, diese Person zu sein.

Birnen

Last, but not least: Birnen. Genau wie die unreifen Früchte, die um den Birnenbaum gestreut sind, hast du Schwierigkeiten, deine Aufgaben zu beenden. Du bist schnell aus der Fassung zu bringen: Wenn du nicht fest von deinen Ergebnissen überzeugt bist, kann ein zäher Wind des Schicksals deine Früchte der Arbeit zu Boden werfen. Du magst es, schnelle Resultate zu erzielen, und du magst es, neue Freundschaften zu schließen. Bleibt zu hoffen, dass die am Ende nicht vernachlässigt werden.