Quark Das passiert in deinem Körper, wenn du ihn jeden Tag isst

Das passiert in deinem Körper, wenn du ihn jeden Tag isst

von Pia Klaus Quark ist als echtes Allround-Talent in der Küche bekannt. Von deftig bis süß - das Milchprodukt ist vielseitig einsatzfähig. Aber wie wirkt es sich auf unsere Gesundheit aus, wenn wir täglich Quark essen?

Egal ob zu einem Schnittlauch-Aufstrich fürs Brot verarbeitet oder einfach pur mit ein bisschen Obst – Quark ist ein Küchen-Alleskönner. Viele von uns konsumieren Quark sogar täglich, schließlich kann er sowohl in salzigen, als auch süßen Speisen genutzt werden. Dabei überzeugt das Milchprodukt nicht nur mit seinem vielseitigen Geschmacksprofil, sondern auch mit einem echten Gesundheitsbonus.

Vielseitiges Milchprodukt: So gesund ist Quark wirklich

Was macht das mit dem Körper und dem Immunsystem, wenn wir so regelmäßig Quark essen? Tatsächlich bleibt der tägliche Verzehr in manchen Punkten nicht ohne positive Folgen für Körper und Gesundheit. Fünf Dinge, die im Körper bei täglichem Quark-Konsum passieren, verraten wir euch im Video.

