Kühlschränke und ihre Besitzer

Das fortlaufende Projekt der Designerin und Fotografin entstand durch das Interesse an Essen, das Sandra Junker in den letzten Jahren entwickelt hat. Was liegt da näher sich mit den Inhalten von Kühlschränken zu befassen, die wir mehrmals am Tag aufsuchen und Spiegel unseres Lebens sind. Wie verschieden, je nach sozialem Status, Alter, Herkunft, Kulturkreis, das wichtigste Möbelstück in der Küche befüllt ist, verrät uns ihre Arbeit und das beeindruckende Archiv an Kühlschränken weltweit.

