10 Snacks, die ihr abends bedenkenlos naschen könnt

Grüne und schwarze Oliven

Statt zu Chips oder Nachos mit Käse-Dip solltet ihr besser zu grünen und schwarzen Oliven greifen. Am besten schmecken diese pur oder in Olivenöl. Die Früchte des Ölbaums sind reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A, Natrium, Kalcium und Eisen – und sollen sogar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Schwarze Oliven weisen etwa 185 Kalorien, grüne Oliven rund 140 Kalorien pro 100 Gramm auf. Zum Vergleich: 100 Gramm Kartoffelchips haben etwa 535 Kalorien.

Eingelegte Gurken

Gurken, die man selbst eingelegt hat, sind ein wunderbar würziger und gesunder Snack für zwischendurch – und noch dazu kalorienarm. Auf 100 Gramm Cornichons kommen lediglich 15 Kalorien, aber auch eingelegte Honiggurken sind mit 70 Kalorien immer noch ein leichter Snack. Dasselbe gilt für Mixed Pickles, bei dem ihr bedenkenlos den ganzen Abend zugreifen könnt.

Gemischte Nüsse

Obwohl Nüsse relativ viel Fett enthalten, dürft ihr trotzdem ohne schlechtes Gewissen zulangen. Grund dafür: Ungesalzene (!) Nüsse enthalten ungesättigte Fettsäuren, die gesund und gut für euren Körper sind – und euch überdies mit Protein, Kalium und Magnesium versorgen. Da Mandeln, Cashews und Erdnüsse allerdings recht energiereich sind, reichen eine Handvoll Nüsse, um satt zu werden.

Popcorn

Im Allgemeinen ist Popcorn als Süßigkeit verschrien – und dabei ist der Kino-Klassiker gesünder, als man denkt. Zumindest wenn es nicht im Fett, Salz und Zucker ertränkt wird. Studien haben zudem ergeben, dass Popcorn reich an Antioxidantien und Ballaststoffen ist. Eine Portion deckt demnach zwei Drittel eures Vollkorn-Tagesbedarfs.

Geröstete Kichererbsen

Geröstete Kichererbsen sind ein toller Ersatz für fettige Knabbereien oder Süßigkeiten. Sie enthalten nicht nur ordentlich Protein, sondern auch eine Menge Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Kichererbsen sind mit sechs Milligramm Eisen und mehr Eiweiß als so manche Fleischsorte versehen, sodass der Snack besonders interessant für Veganer und Vegetarier sein dürfte. Pluspunkt: Die Hülsenfrüchte machen dank ihres hohen Ballaststoffgehalts schnell und lange satt.

Guacamole

Guacamole ist eine gesunde Alternative zu Soßen wie Mayo oder Ketchup. Der grüne Dip, der übersetzt so viel wie "Avocadosoße" heißt, besteht aus zerdrückter, reifer Avocado, Zitronen- oder Limettensaft sowie Salz, Pfeffer und frischem Koriander. Trotz Fettgehalt sind Avocados wahre Schlankmacher, denn das in ihnen enthaltene Enzym Lipase steuert die Fettschmelze während der Verdauung. Der kohlenhydratarme Dip ist außerdem reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitaminen.

Cocktail-Zwiebeln

Zugegeben, es gibt vermutlich nicht viele Menschen, die Cocktail-Zwiebeln den ganzen Abend lang essen würden. Wenn ihr allerdings einen Hang zu eingelegten Zwiebelkugeln habt, dann könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Ein Teelöffel Cocktail-Zwiebeln hat fünf verschmerzbare Kalorien. Vergesst im Anschluss nur die Kaugummis nicht.

Papaya

Mit 43 Kalorien pro 100 Gramm ist die Papaya ein echtes Fliegengewicht unter den Snacks – und obendrein gesund. Doch der Vorteil der exotischen Südfrucht liegt nicht in der Kalorienanzahl, sondern darin, dass sie als verdauungsförderndes Lebensmittel gilt. Die Papaya enthält Enzyme, die die Verdauung anregen, sodass ihr noch über Nacht Kalorien verliert.

Griechischer Joghurt

Zugegeben, griechischer Joghurt ist mit einem Fettgehalt von 10 Prozent und einem Kaloriengehalt von 133 pro 100 Gramm nicht unbedingt für Menschen gedacht, die abnehmen möchten. Nichtsdestotrotz ist er kohlenhydratärmer und proteinreicher als normaler Joghurt, und hilft, die Darmflora im Gleichgewicht zu halten.

Beeren

Wer gerne den ganzen Abend nebenbei snackt, sollte sich unbedingt eine Schüssel mit Beeren bereitstellen – die übrigens perfekt zum griechischen Joghurt passen. Ob Himbeeren, Blaubeeren, Stachelbeeren oder Erdbeeren: Sie enthalten kaum Kalorien, viel Wasser und jede Menge Vitamine, die das Immunsystem stärken. Na dann, bon Appetit!

