Dass Essen unsere Gesundheit maßgeblich beeinflusst, wissen wir schon lange. Eine neue Studie konnte jetzt nachweisen, welche Ernährungsweise am gesündesten ist – und dass wir damit unser Leben um mehr als zehn Jahre verlängern können.

Bis zu 13 Jahre länger können wir leben, wenn wir uns richtig ernähren. Was erst mal fast utopisch klingt, ist das Ergebnis einer großen Studie aus Norwegen. Je früher wir unsere Ernährung gesünder gestalten, desto länger können wir leben – logisch. Das Forschungsteam hat aber außerdem herausgefunden, dass sich eine Umstellung der Essgewohnheiten auch im hohen Alter noch lohnt und das Leben um einige Jahre verlängern kann.

Laut Studie: Pflanzenbasierte Ernährung erhöht die Lebenserwartung

Die Wissenschaftler:innen rund um Lars Fadnes haben für die Studie bestehende Daten und Meta-Analysen aus 204 Ländern ausgewertet. Damit konnten sie in einem Modell aufzeigen, wie stark eine ausgewogene Ernährung sich auf unsere Lebenserwartung auswirkt.

Das Ergebnis der Untersuchung: Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, leben im Schnitt am längsten. Sie essen viel Gemüse wie Bohnen, Spinat und Erbsen, außerdem Vollkornprodukte und Nüsse. Dem gegenüber steht die "moderne" Diät, die viele Menschen heute vor allem in der westlichen Welt pflegen: viel Zucker, stark verarbeitete Lebensmittel und große Mengen an rotem Fleisch – was unter anderem die Herzgesundheit beeinträchtigen kann.

Auch eine spätere Ernährungsumstellung kann noch viele Lebensjahre schenken

Es überrascht wenig, dass eine gesunde Ernährung schon in jungen Jahren die besten Ergebnisse in Sachen Lebenserwartung bringt: So kann eine junge Frau, die mit 20 Jahren beginnt, sich vorwiegend pflanzlich und vollwertig zu ernähren, laut der Studie mehr als zehn Jahre länger leben. Männer, die im selben Alter diese Essgewohnheiten etablieren, sollen ihr Leben sogar um 13 Jahre verlängern können.

Aber lohnt es sich etwa gar nicht mehr, später im Leben seine Diät anzupassen? Doch! Denn laut der Auswertung der Untersuchung kann eine 60-jährige Frau, die heute ihre Ernährung umstellt, immer noch acht Jahre länger leben. Ein 60-jähriger Mann kann seine Lebenserwartung sogar um neun Jahre erhöhen. Aber selbst mit 80 Jahren lohnt es sich, den Speiseplan zu überarbeiten: Etwa dreieinhalb Jahre kann eine pflanzenbasierte Ernährung hier noch schenken.

Natürlich ist die Ernährung nicht der einzige Faktor, der auf unsere Lebenserwartung einzahlt. Dazu gehören noch einige andere, die wir beeinflussen können: etwa ausreichend Bewegung und Schlaf und möglichst wenig Stress. Und auch viele genetisch bedingte Faktoren spielen eine Rolle, auf die wir nicht einwirken können. Trotzdem belegen die Ergebnisse der skandinavischen Studie schön plakativ, wie sehr wir unsere Gesundheit und letztlich unsere Lebensdauer mit der richtigen Ernährung positiv beeinflussen können. Und sie rufen uns ins Gedächtnis, dass es auch im hohen Alter nicht zu spät ist, genauer darauf zu achten, was auf dem eigenen Teller landet.

Verwendete Quellen: journals.plos.org, edition.cnn.com