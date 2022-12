von Helen Kreimer Grünkohl ist im Winter einer der beliebtesten Gemüsesorten. Das nicht ohne Grund – er schmeckt nicht nur gut, sondern liefert viele wichtige Nährstoffe, welche die Gesundheit fördern.

Ein Grünkohlessen ist Tradition in einigen Gegenden von Deutschland. Keine ungesunde Tradition, wie die Nährstoffe des Gemüses zeigen. Der Winterklassiker gilt durch seine vielen gesunden Inhaltsstoffe als wahres Superfood. Doch was genau steckt eigentlich drin?

Grünkohl: Das tut er für die Gesundheit

Unter anderem fördern die vielen Ballaststoffe die Verdauung. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was Grünkohl deinem Körper bringt. Wir dröseln im Video auf, was das regionale Gemüse an wichtigen Vitaminen und Mineralien enthält, welche für was wichtig sind und wie das alles eure Gesundheit fördern kann.

