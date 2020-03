Schlanker, gesünder und glücklicher: 8 Gründe, täglich eine Banane zu essen

Bananen sind einfach unschlagbar: Sie sind nicht nur perfekt und praktisch geformt, als wären sie der Früchte-Riegel der Natur; auch in Sachen Geschmack und Gesundheit spielen sie in der ersten Obst-Liga. Aber selbst das ist nicht alles, was sie an Vorteilen mitbringen - hier seht ihr acht Gründe, warum ihr euch unbedingt mindestens einmal am Tag eine Banane gönnen solltet!