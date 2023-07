Dass übermäßiges Sonnenbaden schädlich für unsere Haut ist, wissen mittlerweile die meisten. Dieses Foto zeigt den Hals einer Frau, die 40 Jahre lang keinen Sonnenschutz benutzt hat – erschreckend!

Eigentlich wissen die meisten Menschen, dass Sonnenschutz essentiell ist, um Hautkrankheiten und frühzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass wir uns Sonnenbrände einfangen, die die Hautzellen schädigen und so sogar Hautkrebs begünstigen können.

Erschreckendes Bild: So sieht ein Hals aus, der 40 Jahre lang nicht mit Sonnenschutz eingecremt wurde

Das "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology" hat ein erschreckendes Bild geteilt, auf dem eine 92-jährige Frau zu sehen ist, die 40 Jahre lang zwar ihr Gesicht mit Sonnenmilch eingecremt hat, ihren Hals aber vergessen hat. Im Video siehst du, wie immens der Unterschied ist.

