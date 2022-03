Vielleicht geht es dir wie vielen Menschen: Zwischen Job, Care-Arbeit und Sozialleben fehlt die Zeit für ausreichend Sport. Aber mit diesen fünf Tipps kannst du ganz einfach mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen – ohne Fitnessstudio.

Wir bewegen uns fast alle zu wenig. Besonders in den westlichen Industrieländern sitzen wir zu viel und gehen, springen oder hüpfen nicht genug. Der menschliche Körper ist dafür gemacht, täglich viele Kilometer zu Fuß zurückzulegen – so wie unsere Vorfahren in der Steinzeit es getan haben. Aber das moderne Leben in Städten mit Autos und ständig verfügbarem Essen, ohne auch nur von der Couch aufzustehen, sorgt dafür, dass wir nicht aktiv genug sind. Und für regelmäßige Workouts im Fitnessstudio fehlt uns oft die Zeit – oder die Lust.

Das pandemiebedingte Homeoffice hat dieses Problem bei vielen auf die Spitze getrieben. Wenn sogar der Weg zur U-Bahn auf dem Arbeitsweg oder die Mittagspause draußen wegfallen, gehen viele von uns nicht mehr als ein paar Hundert Schritte am Tag – und das reicht beim besten Willen nicht aus, um langfristig gesund zu bleiben.

150 Minuten moderate Bewegung und 75 Minuten intensive Aktivität in der Woche empfiehlt die World Health Organization (WHO). Es muss also gar keine tägliche Joggingrunde oder das krasse Gerätetraining im Gym sein. Genug Bewegung, um fit und gesund zu bleiben, geht viel einfacher! Hier kommen fünf Wege, wie du im Alltag ganz simple Bewegungsinseln einbauen kannst, ohne viel Zeit und Energie für eine zähe Sporteinheit aufwenden zu müssen.

Ganz ohne Fitnessstudio: 5 Tipps, um dich zwischendurch mehr zu bewegen

1. Nimm die Treppen

Dieser Tipp ist so simpel wie effektiv: Nimm statt des Aufzugs einfach die Treppen. Denn Treppensteigen stärkt dein Herz-Kreislauf-System und hilft dir so, langfristig gesund zu bleiben. Anfangs kostet es dich vielleicht ein wenig Überwindung, aber du gewöhnst dich sicher schnell dran und ignorierst dann ganz automatisch den verführerischen Fahrstuhl.

2. Walking Meetings

Du arbeitest im Homeoffice und sitzt den großen Teil deines Tages am Laptop? Eine ganz einfache Methode, um während des Arbeitstages mehr Bewegung zu bekommen, sind sogenannte "Walking Meetings" – also Meetings, während derer du gehst statt zu sitzen. Das klappt vermutlich nicht bei allen deinen Calls, für einige Termine braucht man schließlich den Rechner. Aber je nach Berufsfeld gibt es einige Meetings, für die durchaus das Telefon reicht und die du so mit einem kleinen Spaziergang kombinieren kannst. Frische Luft macht den Kopf frei, und mit der zusätzlichen Bewegung hältst du Körper und Geist fit.

3. Spaziergang zum Training umfunktionieren

À propos Spaziergang: Eine (oder zwei) Runde(n) um den Block solltest du sowieso am besten täglich auf deine To-do-Liste schreiben. Denn schon 20 oder 30 Minuten Gehen am Tag können dir helfen, deine Gesamtfitness zu verbessern. Und wenn es für dich etwas mehr sein darf, kannst du mit ein paar einfachen Hacks deinen Spaziergang zu einer Sporteinheit machen. Steigere dafür einfach zwischendurch das Tempo oder baue einige Lunges (Ausfallschritte) ein. Noch mehr Inspirationen für einen sportlichen Spaziergang findest du hier:

4. Mehr Wege zu Fuß einplanen

Du bist viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Steig doch mal eine Station früher aus und/oder später ein! So kannst du deine Tagesbilanz ganz einfach um ein paar Kilometer Gehen erhöhen. Falls du eher Auto statt U-Bahn fährst, könntest du alternativ etwas weiter von deinem Ziel entfernt parken, um so noch ein paar Schritte zu laufen. Wenn du das zur Gewohnheit machst und regelmäßige Wege zu Fuß einplanst, bewegst du dich ganz automatisch mehr.

5. Kleine Bewegungseinheit beim TV-Schauen

Um aktiv zu sein, musst du aber noch nicht mal das Haus verlassen. Denn auch zu Hause kannst du ganz einfache Bewegungsinseln einbauen – zum Beispiel beim Fernsehen. Statt auf der Couch liegend, könntest du deine Lieblingsserie binge-watchen, während du dich ein wenig bewegst. Wenn du ein Laufband oder einen Heimtrainer zu Hause hast, kannst du etwa eine Runde spazieren gehen oder Fahrrad fahren.

Du brauchst aber natürlich keine besondere Ausstattung für ein wenig Aktivität beim Fernsehen. Mach doch einfach ein paar Yoga- oder Pilatesübungen, während das TV-Gerät läuft – entweder auf einer Matte, einem Teppich oder sogar ganz bequem auf dem Sofa. Mit jeder noch so kleinen Bewegung tust du nämlich etwas für deine Gesundheit und bleibst fit.

Verwendete Quelle: healthline.com