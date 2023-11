75 Hard Challenge So läuft das gehypte Fitnessprogramm ab

Im Herbst wollen viele nur noch mit einer Wärmflasche und einem guten Buch auf dem Sofa liegen. Doch eigentlich ist jetzt die perfekte Zeit, um sich den letzten Jahresvorsatz zu setzen und die 75 Hard Challenge zu beginnen. So startest du auch gleich richtig fit in 2024!

Die 75 Hard Challenge wird gerade vor allem auf TikTok gefeiert. Bei ihr geht es nicht nur um die körperliche, sondern auch um die mentale Fitness – das klingt doch schon mal positiv. Und: Es gibt auch eine Soft Challenge. Dazu später mehr.

75 Tage Disziplin

Entscheidest du dich für die Hard Challenge, werden deine nächsten 75 Tage herausfordernd. Aber laut der TikTok-Community lohnt es sich, denn die Fortschritte sollen schnell und zuverlässig eintreten. Du wirst nicht nur deinen Körper stärken, sondern auch mental über dich hinauswachsen, indem du deine Komfortzone verlässt und dir bewusst Zeit für deine Psyche nimmst.

Das gibt es zu beachten:

Ernährung: Du verfolgst eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Kein Fastfood, Alkohol oder Rauchen. Keine Cheat-Mahlzeiten. Mindestens 3,8 Liter am Tag trinken. Training: Du absolvierst zwei Sporteinheiten am Tag, mindestens 45 Minuten lang. Welche, ist deine Entscheidung. Die einzige Regel: Eine der Übungen muss draußen erfolgen – egal bei welchem Wetter. Dokumentation: Du machst täglich Fotos von dir, um deinen Fortschritt festzuhalten. Lesen: Für deine mentale Stärke liest du täglich mindestens zehn Seiten eines Ratgeber- oder Sachbuchs. Vorzugsweise geht es in diesem um das Thema persönliche Weiterentwicklung.

Wer an einem Tag diese Regeln bricht, muss mit der Challenge von vorn beginnen. Ein hartes Programm – vor allem Sportanfänger:innen sollten daher bei diesem Hype vorsichtig sein, ob es wirklich etwas für sie ist. Alternativ kann auch eine Soft Challenge durchgeführt werden.

75 Soft Challenge

Bei der abgeschwächten Version kannst du dir etwas mehr Freiheit nehmen. Mache nur eine Sporteinheit am Tag, diese kann vor allem anfangs auch kürzer sein, achte auf deine Ernährung, aber gönne dir auch zwischendurch mal etwas Süßes. Schaffst es einen Tag mal nicht zehn Seiten zu lesen oder fast vier Liter zu trinken, versuchst du es einfach am nächsten Tag wieder. Zähle die Tage am besten weiter, statt immer wieder neu anzufangen, damit du nicht beim zweiten, dritten oder vierten Versuch die Motivation verlierst. Denn am Ende ist es doch so: Tue lieber ein wenig für deine mentale und körperliche Gesundheit, als gar nichts.

Verwendete Quellen: india.com, today.com