50 Kilo weniger: Mit dieser Sportart hat es Angelina aus Köln geschafft!

Ein Beitrag geteilt von Angelina Denk (@angelinadenk) am 13. Jul 2017 um 6:19 Uhr

Lange hat sich Angelina Denk (24) unwohl in ihrem Körper gefühlt. Als wäre das nicht schlimm genug, wurde sie jahrelang wegen ihres Übergewichts in der Schule gemobbt. Die Kölnerin wog 130 Kilo und wurde immer unzufriedener mit sich selbst.

Sie hatte keine gesunde Beziehung zu ihrem Körper

Als ein Verwandter eine fiese Bemerkung über ihre "dicken Oberschenkel" machte, fiel sie in ein Loch und hörte auf zu essen. "Ich war nicht dünn wie jetzt, aber ich bin in eine Essstörung geraten, weil ich nichts gegessen habe. Ich war so sehr damit beschäftigt; Essen war mein schlimmster Feind. Ich fühlte mich nicht wohl und überhaupt nicht glücklich", erzählt die Deutsche gegenüber 'Daily Mail'. "Nachdem ich wieder angefangen hatte zu essen, habe ich alles wieder zugenommen und mein schwerstes Gewicht erreicht", erzählt sie weiter.



Ein Beitrag geteilt von Angelina Denk (@angelinadenk) am 5. Okt 2017 um 13:07 Uhr





Angelina krempelte ihr Leben um

Angelina wurde bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Sie fasste den Entschluss, ihr Leben radikal umzustellen – und sie hat es geschafft. Ganze 50 Kilo hat sie verloren und arbeitet heute sogar als Model. Auf Instagram dokumentiert sie ihre Verwandlung bis heute und erzählt, wie sie es zu diesem Abnehm-Erfolg gebracht hat.



Das ist ihr Erfolgsgeheimnis

Angelina hat einige größere Veränderungen an ihrem Lebensstil vorgenommen. Neben einem hilfreichen Ernährungsplan schwärmt sie vor allem für ihr großes Erfolgsgeheimnis: Crossfit. "Ich habe vor einigen Jahren etwa sechs Kilo verloren, aber es ging nur darum, Kalorien zu zählen und nichts zu essen." Doch das ist jetzt anders.

Tatsächlich fällt vielen Abnehmen mit Sport nicht so einfach – der Grund: die Motivation geht flöten. Doch die 24-Jährige hat es geschafft durch abwechslungsreiche Workouts, die Crossfit bietet, Erfolge zu erzielen – und vor allem ihr Wunschgewicht zu halten.



Ein Beitrag geteilt von Angelina Denk (@angelinadenk) am 20. Okt 2017 um 10:47 Uhr





Crossfit kombiniert in einem Trainingsprogramm alle Bereiche der Fitness und trainiert den gesamten Körper. Hier geht es nicht nur um Muskelaufbau, sondern auch um Koordination, Ausdauer, Maximalkraft und Flexibilität.



Mit ihren Fotos möchte Angelina nun anderen Mut machen, nicht aufzugeben und weiter an sich zu arbeiten. Am Ende zählt eben nur, dass man sich selbst in seinem Körper wohlfühlt - und dafür muss man eben manchmal die Zähne zusammenbeißen. Wir sagen: Hut ab, Angelina! Was für eine Leistung und vor allem was für eine Disziplin!