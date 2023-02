Liegestütze sind die ultimative Übung für den Oberkörper. Wie deine Fitness davon profitiert und wie viele Push-ups du jeden Tag am besten machen solltest.

Push-ups sind aus der Workout-Routine vieler Fitness-Fans nicht wegzudenken, während andere Menschen sich kaum an die anspruchsvolle Übung herantrauen. Dabei haben Liegestütze viele gesundheitliche Benefits, die du schnell spüren wirst, wenn du sie regelmäßig übst. Wichtig ist dabei nur, dass du die Übung korrekt ausführst, um keine Verletzungen und/ oder bleibende Schäden zu riskieren.

Das macht es mit deinem Körper, wenn du jeden Tag Push-ups machst

1. Du stärkst Arm-, Brust- und Schultermuskulatur

Dieser Effekt liegt auf der Hand: Liegestütze fordern vor allem deine Muskeln in den Armen – am stärksten den Trizeps –, in der Brust und im Schulterbereich. Wenn du täglich Push-ups übst, wirst du schnell merken, dass du in dieser Muskulatur mehr Power bekommst. Aber auch dein Core, also deine Bauchmuskulatur und dein unterer Rücken, muss arbeiten, um dich in der geraden Position zu halten.

2. Du verbesserst deine Herzgesundheit

Auch wenn wir Liegestütze vor allem als Übung zur Stärkung der Oberkörpermuskeln kennen, verbesserst du mit dem regelmäßigen Trainieren auch deine Ausdauer. Eine Studie konnte zeigen, dass Menschen, die mehr Push-ups schaffen, eine bessere Herzgesundheit aufweisen.

3. Du arbeitest an deiner Haltung

Täglich Push-ups auf deinen Trainingsplan zu schreiben, kann auch deine Körperhaltung verbessern. Du stärkst damit deine Rücken- und Schultermuskulatur, und bei korrekter Ausführung hältst du deinen gesamten Körper im Liegestütz in einer gerade Linie. Das kann dafür sorgen, dass du insgesamt aufrechter stehst und gehst.

4. Du riskierst Verletzungen im unteren Rücken, in den Ellenbogen und in den Handgelenken

Ganz ohne Risiko bleibt das tägliche Praktizieren einer so anspruchsvollen Übung wie der Push-ups nicht. Vor allem, wenn du die Liegestütze nicht korrekt oder unsauber ausführst, läufst du Gefahr, dich zu verletzen – besonders im Bereich des unteren Rückens, der Handgelenke und der Ellenbogen. Um das zu vermeiden, solltest du auf ein paar Dinge achten:

Halte den Körper während der gesamten Übung in einer geraden Linie.

Spanne den Bauch an, um die Lendenwirbelsäule im unteren Rücken zu schützen.

Gönne dir regelmäßige Pausen.

Führe die Übung lieber langsam und bewusst als zu schnell und hektisch aus.

So viele Liegestütze solltest du täglich üben

Wie viele Push-ups täglich sinnvoll für dich sind, hängt von deinem Fitnesslevel ab. Wenn du gerade erst damit beginnst, Kraft und Ausdauer aufzubauen, empfehlen Expert:innen, mit gerade so vielen Wiederholungen anzufangen, wie du wirklich sauber ausführen kannst. Wenn das nur eine ist, beginnst du damit und steigerst dich nach und nach. Täglich zehn bis 20 Liegestütze sind ein gutes Level, auf das du hinarbeiten kannst.

Wer sehr fit ist und eine Herausforderung sucht, kann täglich 100 Push-ups machen – am besten unterteilt in vier Sets à 25 Stück oder zehn Sets à zehn Stück. Wichtig ist, dich nicht zu übernehmen – gerade wenn du täglich trainierst. Am Ende kommt es nicht unbedingt darauf an, wie viele Wiederholungen du schaffst, sondern darauf, dass du diese korrekt und effektiv ausführst.

