Sport ist in jedem Alter elementar, um langfristig gesund zu bleiben. Aber je älter wir werden, desto mehr gewinnt ausreichende Bewegung an Bedeutung für unser Wohlbefinden. Vor allem eine Art von Übungen bringt besondere Benefits mit sich.

Regelmäßige Workouts halten uns beweglich, können zu einem gesunden Stoffwechsel beitragen, helfen dabei, uns geistig fit und gesund zu halten, und sie stärken unser Immunsystem. Kurzum: Wer sich ausreichend bewegt, hat höhere Chancen auf ein langes, gesundes Leben. Wenn wir jung sind, vor allem als Kinder, sind wir in der Regel deutlich aktiver als später, wir spielen, toben und bewegen uns ganz automatisch ständig. Je älter wir werden, desto bewusster müssen wir uns meist unsere Sporteinheiten in den Alltag einbauen.

Je älter wir werden, desto wichtiger wird Sport

Vor allem ab 40 bekommt ausreichend Bewegung eine noch wichtigere Bedeutung für unsere Gesundheit. In der Regel befinden wir uns in der Hochphase unseres Arbeitslebens, haben vielleicht einen stressigen Job, möglicherweise dazu eine Familie zu versorgen. Und was bei Frauen nicht zu unterschätzen ist: Ab diesem Alter bewegen wir uns mit größer werdenden Schritten auf die Menopause zu. Auch wenn bei den meisten Frauen die Wechseljahre mit ihren intensivsten Symptomen erst um das 50. Lebensjahr herum einsetzen, beginnt die langsame Umstellung des Hormonhaushalts schon viel früher.

Die Gefahr für Gelenkprobleme, Bluthochdruck und eine Gewichtszunahme steigt in dieser Phase des Lebens. Deshalb ist es nun umso wichtiger, dass wir auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Sport achten.

Isometrische Übungen wie die Planke schützen vor Bluthochdruck

Eine Art von Fitnessübungen ist besonders effektiv, um uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen möglichen Gesundheitsproblemen zu schützen: isometrische Übungen. Das sind statische Übungen, die lange gehalten werden, etwa die Planke, die Brücke (Glute Bridge) oder Squats an der Wand (Wall Squats). Eine Meta-Analyse von insgesamt 270 Studien konnte sogar nachweisen, dass isometrische Übungen vor Bluthochdruck schützen können.

Deshalb kann eine simple Übung wie die Planke so effektiv sein – gerade, wenn wir sie täglich üben. Sie stärkt dabei vor allem den Core, also die Körpermitte, bestehend aus der Bauchmuskulatur und den Muskeln des unteren Rückens. So schützt das regelmäßige Praktizieren der Planke auch vor Rückenschmerzen. Aber auch die Muskulatur im Becken, in der Hüfte, in den Schultern und in den Beinen muss dabei arbeiten.

Wer die Planke richtig ausführt, wird mit einem starken Rücken, einer guten Haltung und einem gesunden Blutdruck belohnt. © lioputra / Adobe Stock

Damit gehört die Planke zu den effektivsten Fitnessübungen überhaupt. Frauen ab 40, die das Brett in ihre tägliche Sportroutine einbauen, schützen so ihre Herzgesundheit und ihren Blutdruck, arbeiten an einer starken Körpermitte, verbessern ihre Haltung und beugen Rückenschmerzen vor.

