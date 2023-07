Du hast unter der Woche keine Zeit – oder keine Lust – auf Sport? Eine Studie hat untersucht, ob es ausreicht, wenn wir nur am Wochenende trainieren. Mit überraschenden Ergebnissen.

Wer Vollzeit arbeitet und zusätzlich noch ein Sozialleben hat, vielleicht eine Familie, und noch ein wenig Zeit für sich haben möchte, muss sich schon große Mühe geben, um auch noch ein Zeitfenster für Sport zu finden. Dabei ist regelmäßige Bewegung unerlässlich für unsere Gesundheit, sowohl für die mentale als auch die körperliche. Die WHO (World Health Organization) empfiehlt, dass wir uns mindestens 150 Minuten pro Woche moderat bewegen sollten, also etwa Spaziergehen oder Yoga, oder alternativ mindestens 75 Minuten mit hoher Intensität, etwa Joggen oder HIIT-Workouts.

Studie zu Sport und Lebenserwartung

Was aber, wenn wir dieser Empfehlung zwar folgen, aber eben nur am Wochenende? Das hat ein Forschungsteam aus den USA untersucht. Dafür haben die Wissenschaftler:innen Daten von mehr als 350.000 Personen untersucht, die über einen Zeitraum von 16 Jahren gesammelt worden sind. Sie wollten vor allem wissen, wie sich Sport verteilt auf mehrere Tage, auf wenige Tage hintereinander oder gar kein Sport jeweils auf unsere Gesundheit und Lebenserwartung auswirken. Dazu haben die Forschenden die sportlichen Aktivitäten mit Todesfällen sowie den Todesursachen wie Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verglichen.

Das Ergebnis der Studie: Wann genau wir Sport treiben, ist für unsere Lebenserwartung unerheblich. Das heißt, wir könnten die 75 Minuten intensives oder 150 Minuten moderates Training durchaus nur am Wochenende machen – und würden an allgemeinen gesundheitlichen Effekten nichts einbüßen.

In anderen Bereichen kann es aber einen Unterschied machen, in welchen Intervallen du trainierst. Beim Krafttraining etwa kann es empfehlenswert sein, nicht an zu vielen Tagen hintereinander ein Workout zu machen, damit deine Muskeln Zeit haben, sich zu regenerieren.

Nur am Wochenende trainieren? Darauf solltest du achten

Eine weitere Gefahr, wenn wir nur am Wochenende Sport machen und dann gleich an zwei Tagen hintereinander: Es kann schnell passieren, dass wir uns übernehmen. Daher gilt immer: Fang langsam und übertreib es nicht gleich zu Beginn.

Um deine Fitness unter der Woche nicht komplett zu vernachlässigen, könntest du auch versuchen, kleine Aktivitätsfenster in den Alltag einzubauen. Statt das Auto zu nehmen, könntest du kurze Strecken beispielsweise mit dem Rad fahren. Oder du steigst eine U-Bahn-Station vorher aus und machst so noch einen kleinen Spaziergang. So hast du unter der Woche zumindest ein wenig moderate Bewegung, während du am Wochenende Zeit für intensivere Workouts hast. Aber grundsätzlich gilt: Deiner Gesundheit ist es im Prinzip egal, wann genau du Sport machst.

Verwendete Quelle: euronews.de, fitforfun.de, jamanetwork.com