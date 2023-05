Hula-Hoop gehört zu den beliebtesten Sport-Trends der vergangenen Jahre. Zu Recht! Das sind die Benefits, wenn du regelmäßig den Reifen schwingst.

Wer schon mal Hula-Hoop ausprobiert hat, weiß, dass das Workout zu den Dingen gehört, die viel leichter aussehen, als sie sind. Wie haben wir das als Kinder nur so einfach geschafft? Denn um den Reifen für mehr als eine Runde auf unserer Taille zu halten, braucht es ein gutes Maß an Kraft und Koordination. In diesem Artikel erfährst du, wie du richtig Hula-Hoop übst:

Wenn man das Schwingen des großen Reifens aber erst mal beherrscht, macht es nicht nur großen Spaß – es tut auch unserer Gesundheit gut. Das sind ein paar der Benefits, die regelmäßiges Hula-Hoop-Training mit sich bringt.

Das sind die Gesundheits-Effekte, wenn du jeden Tag Hula-Hoop praktizierst

1. Du stärkst deine Körpermitte

Logisch: Beim Hula-Hoop trainieren wir unseren Bauch. Denn unsere Core-Muskulatur – also die Muskeln im Bauch und im unteren Rücken – muss ordentlich arbeiten, um den Reifen oben zu halten. Eine Studie konnte nachweisen, dass regelmäßiges Workout mit dem Hula-Hoop-Reifen sowohl den Taillen- als auch den Hüftumfang verkleinern kann.

2. Du verbrennst Fett

Hula-Hoop ist deutlich anstrengender, als es auf den ersten Blick aussehen mag. Beim Training verbrennen wir ordentlich Kalorien – in etwa vergleichbar mit Tanzen. So hilft dir das Workout, Fett zu verbrennen, und letztlich auch dabei, ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu halten.

3. Du stärkst dein Herz-Kreislauf-System

Aber nicht nur die Muskulatur aktivierst du beim Hula-Hoop, du tust mit dem Schwingen des Reifens auch etwas für deine Herzgesundheit. Denn das Training fordert deine Ausdauer, was wiederum dein Herz-Kreislauf-System stärkt und dich unter anderem vor Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes schützen kann.

4. Du verbesserst deine Balance

Damit der Reifen nicht nach einer Umrundung auf deiner Taille am Boden landet, braucht es einiges an Kraft – aber auch Koordination. Denn du kombinierst beim Hula-Hoop verschiedene Bereiche der Muskulatur – vor allem Bauch, Rücken, Hüfte und Beine. Damit alles optimal zusammenspielen kann, braucht es einiges an Balance. So förderst du mit dem täglichen Hula-Hoop-Training langfristig auch eine gerade und aufgerichtete Körperhaltung.

5. Du sparst Geld

… zumindest im Vergleich zum Fitnessstudio. Denn Hula-Hoop ist ein Training, das du immer und überall machen kannst und wofür du nur deinen Reifen brauchst. Kein teures Abo, keine kostspieligen Kurse, keine Trainer:innen und nur ein Teil an Equipment, das um einiges günstiger ist als etwa Rudergeräte oder eine Tennisausrüstung.

