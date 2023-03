Unser Körper braucht Bewegung, deshalb ist Sport so gesund. Aber ist das wirklich ohne Ausnahme immer der Fall? Nein, denn es gibt gute Argumente, an bestimmten Tagen das Workout auch mal sausen zu lassen.

Manchmal haben wir einfach keine Lust auf Sport. Wir liegen gemütlich auf der Couch oder hatten einen langen Arbeitstag, und schon der Gedanke, sich jetzt aufzuraffen, ist eine Tortur. Wir wissen natürlich, dass wir uns nach dem Workout besser fühlen. Wir müssen es nur irgendwie schaffen, unseren inneren Schweinehund zu besiegen. Du kennst dich selbst am besten und weißt, ob du gerade einfach nur keine Lust hast, dir der Sport aber guttäte – oder ob du einen guten Grund hast, warum eine Fitnesseinheit heute keine gute Idee wäre. Zum Beispiel einen von diesen.

6 gute Gründe, heute keinen Sport zu treiben

1. Du bist krank oder verletzt

Wir wissen alle, wie gesund Sport für Körper und Geist ist. Das gilt aber natürlich nur, wenn besagter Körper auch fit genug dafür ist. Denn wenn wir eine fette Erkältung oder Magen-Darm-Probleme haben, ist ein Workout nur unnötiger Stress für den Organismus. Unser Körper ist dann damit beschäftigt, die Krankheit zu bekämpfen. Belasten wir ihn jetzt zusätzlich mit Sport, hat er weniger Power für die Heilung und der Genesungsprozess verlangsamt sich. Das gilt natürlich auch für eine Verletzung, egal ob an den Füßen, Beinen oder im Rücken. Lass deinem Körper Zeit, sich zu regenerieren, bevor du wieder Sport treibst.

2. Du hast Muskelkater

Bei leichtem Muskelkater kann ein Workout sogar helfen. Aber wenn du eine oder sogar mehrere Körperpartien bei einem vorherigen Training so sehr überbeansprucht hast, dass du dich jetzt kaum bewegen kannst, solltest du heute (und vielleicht auch morgen?) lieber den Sport aussetzen. Ansonsten riskierst du Verletzungen in der Muskulatur, die nicht nur schmerzhaft sind, sondern dich auch noch länger außer Gefecht setzen.

3. Du bist müde

Wenn du dich einfach nur etwas träge fühlst, kann ein forderndes Training genau das Richtige sein, um dir neue Energie zu verleihen. Wenn du aber eine tiefe Müdigkeit verspürst und kaum genug Power hast aufzustehen, kann Sport nur ein weiterer Energiefresser für deinen Körper sein. Vielleicht schläfst du seit einigen Tagen sehr wenig oder steckst gerade mitten in einer sehr anstrengenden Phase. Den Unterschied zwischen leichter Lethargie, gegen die Bewegung helfen könnte, und wirklicher Müdigkeit, die Sport nur verstärken würde, kannst nur du alleine wissen. Du kennst deinen Körper am besten.

4. Du bist gestresst

Grundsätzlich baut Sport Stress ab und kann dir helfen, abzuschalten und geistig zur Ruhe zu kommen. Das ändert aber nichts daran, dass ein Workout Zeit und Energie kostet, und die musst du erst mal haben. Wenn du zu viel arbeitest oder familiär oder anderweitig zeitlich gerade so stark eingebunden bist, dass du kaum noch genug Zeit zum Schlafen findest, wäre Sport vermutlich nur ein weiterer anstrengender Punkt auf deiner nicht enden wollenden To-do-Liste. In diesem Fall: Lass das Training sausen und verwende die gewonnene Stunde lieber zum Nichtstun.

5. Du hast Alkohol getrunken

Vielleicht hast du nach einem oder zwei Drinks das Bedürfnis, den Alkohol bei einem anstrengenden Workout wieder auszuschwitzen. Das ist allerdings keine gute Idee, denn Alkohol dehydriert dich zusätzlich und kann außerdem dafür sorgen, dass du dich leichter verletzt. Warte lieber, bis dein Organismus die Drinks gänzlich abgebaut hat – am besten bis morgen.

6. Du hast deine Periode

Natürlich kannst du auch während deiner Periode Sport treiben. Wenn du dich fit genug fühlst und ein Workout dir dabei hilft, dich besser zu fühlen – go for it! Aber wenn du intensive Krämpfe hast, schlecht schläfst und/ oder sehr stark blutest, kann eine Trainingseinheit unnötiger Stress für deinen Körper sein. Du tust dir keinen Gefallen damit, dich durch das Workout zu quälen, wenn dein Körper seine Energie gerade für andere Dinge braucht.

Vielleicht lieber eine sanfte Yoga-Einheit oder einen Spaziergang?

Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf dich zutreffen und du beschlossen hast, dass dein Power-Workout heute eher kontraproduktiv für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit wäre, dann könntest du über eine sanftere Alternative nachdenken. Vielleicht hast du trotzdem das Bedürfnis, dich ein wenig zu bewegen? In diesem Fall würde eine ruhige Yogastunde dir möglicherweise guttun. Oder du gehst eine Runde spazieren – an der frischen Luft hast du noch mehr von der Aktivität! Vielleicht möchtest du dich aber auch einfach nur auf die Couch legen und Trash-TV schauen – auch das ist vollkommen okay. Morgen ist auch noch ein Tag!

Verwendete Quellen: verywellfit.com, bustle.com, insider.com