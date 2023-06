Die warmen Tage sind perfekt, um endlich mit unserem Fitness-Programm durchzustarten. Du bist noch auf der Suche nach dem optimalen Workout? Diese hier sind besonders effektiv.

Endlich Sommer! Während wir im Winter lieber auf der Couch noch eine Packung Schokolade aufmachen, haben wir jetzt, wo es wärmer wird, wieder mehr Energie. Wir möchten aktiv sein, rausgehen und uns bewegen. Jetzt ist also die perfekte Zeit, um endlich mal wieder etwas mehr Sport zu machen – in der Natur trainiert es sich doch gleich viel besser. Wenn es morgens früh hell wird, ist die Motivation, noch vor der Arbeit ein Workout einzuschieben, auch um einiges größer als im düsteren Winter.

Aber wenn wir uns nun schon aufraffen, unser Fitness-Programm auf Vordermann zu bringen, soll es sich bitte schön auch lohnen! Einige Sportarten verbrauchen schließlich viel mehr Kalorien als andere – so haben wir mehr vom Training. Diese Workouts sind maximal effektiv:

Sommerfit: Diese Sportarten verbrennen die meisten Kalorien

1. Radfahren

Auf dem Fahrrad kannst du ganz nebenbei fit werden! Tausche am besten das Auto oder den Bus gegen den Drahtesel ein – und schon wird der Arbeitsweg zur Fitness-Einheit. Das ist nicht nur praktischer (tschüs, Stau!) und gut für die Umwelt, du tust auch deiner Gesundheit etwas Gutes. Je nachdem, wie schnell du in die Pedalen trittst, kannst du auf dem Fahrrad zwischen 500 und 700 Kalorien pro Stunde verbrennen. Du holst noch mehr aus der Radtour heraus, wenn du zwischendurch schnelle Intervalle und Steigungen in deinen Weg einbaust.

2. Joggen

Laufen kannst du natürlich auch im Herbst, Winter oder Frühling. Aber zu keiner anderen Jahreszeit macht es so viel Spaß wie im Sommer. Denn in der Natur blüht alles auf, es ist angenehm warm, und du kannst beim Joggen das bunte Treiben um dich herum beobachten. Und ganz nebenbei verbrauchst du mit einer Stunde Laufen stolze 500 bis 1.000 Kalorien. Wenn das nicht das perfekte Sommer-Workout ist! Allerdings solltest du die heiße Mittagszeit lieber meiden. In Kombination mit der Hitze wird das Joggen schnell zu viel für deinen Körper.

3. Schwimmen

An warmen Sommertagen lässt es sich nirgendwo besser aushalten als im kühlen Nass. Und wenn es dir tagsüber zu voll im Freibad oder am See ist, dann nutze doch die frühen Morgenstunden oder den ruhigen Abend für deine Sport-Einheit im Wasser. Schwimmen stärkt nicht nur dein Herz-Kreislauf-System und macht deine Muskulatur fit, du verbrennst dabei auch zwischen 400 und 600 Kalorien pro Stunde. Nicht schlecht!

Verwendete Quellen: prevention.com, healthline.com, fitforfun.de