Ein Übermaß an Bauchfett kann unserer Gesundheit stark schaden. Diese Trainingsform hilft dagegen laut den Gesundheitsexpert:innen der Harvard Medical School besonders effektiv.

Wenn sie gefragt werden, welche Art von Workouts am besten beim Gewichtsverlust helfen können, würden die meisten Menschen vermutlich sagen: Ausdauertraining. Mit Joggen und Co., glauben sie, können wir am meisten abnehmen. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, wie die Forschenden der renommierten Harvard Medical School bestätigen. Denn besonders, wenn wir gesundheitsgefährdendes Bauchfett verlieren wollen, ist eine andere Trainingsform effektiver: Krafttraining.

Herzgesundheit, Krebs + Co: Zu viel Bauchfett kann gefährlich werden

Grundsätzlich ist es hier wichtig zu verstehen, dass nicht jede Person, die keine Modelmaße hat, automatisch ungesund ist. Dabei spielen viel mehr und vor allem nuanciertere Faktoren eine Rolle als nur der Bauchumfang. Menschen haben genetisch bedingt ganz unterschiedliche Körperformen, und das eine "gesunde" Gewicht gibt es ohnehin nicht. Aber dank einiger wissenschaftlicher Studien wissen wir, dass bestimmte Formen der Fetteinlagerung häufiger mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung stehen. So kann zu viel viszerales Bauchfett unter anderem ein höheres Risiko für Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verschiedene Krebsarten auslösen.

Dieses viszerale Fett steht in Kontrast zum sogenannten subkutanen Fett, den Einlagerungen direkt unter der Haut. Das viszerale Fett liegt tiefer in der Bauchhöhle, direkt um die Organe herum. Es ist deshalb deutlich gefährlicher für unsere Gesundheit als das subkutane Fett. Als Faustregel zur Unterscheidung kann laut den Expert:innen der Harvard Medical School gelten, dass wir subkutanes Fett als "Speck" zwischen unseren Fingern fühlen können, während das viszerale Fett tief im Bauchraum liegt und deshalb nicht greifbar ist.

Wo wir eher Fett ansetzen, unterliegt übrigens ebenfalls vielen verschiedenen Faktoren, dazu gehören unsere Gene, unser Hormonhaushalt und unser Alter.

Deshalb wirkt Krafttraining so effektiv beim Fettabbau

Die Forschenden der US-Medizin-Universität empfehlen zum Abbau des viszeralen Bauchfetts vor allem Krafttraining. Und damit meinen sie nicht nur Bauchübungen. Denn viszerales Fett lässt sich nicht durch einzelne, gezielte Muskelübungen abbauen. Stattdessen hilft ein Ganzkörper-Training, das durch die Aktivierung der großen Muskelgruppen maximal viel Fett verbrennt, Muskelmasse aufbaut und so mit der Zeit auch die Kalorienverbrennung im Ruhemodus ankurbelt.

Besonders effektiv sind sogenannte Compound-Übungen. Sie trainieren mehrere Körperbereiche und große Muskelgruppen gleichzeitig. Squats zählen etwa dazu (vor allem in Kombination mit Gewichten), Ausfallschritte, Liegestütze, Seilspringen oder Kettlebell-Workouts.

Ein solches Krafttraining mindestens dreimal pro Woche und zusätzlich genügend Bewegung im Alltag, etwa durch ausreichendes Laufen, sowie eine ausgewogene Ernährung erhöhen unsere Chancen auf einen gesunden Fettanteil – auch und vor allem im Bauchbereich.

Verwendete Quellen: health.harvard.edu, fitforfun.de