Genügend Bewegung ist ein wichtiger Baustein für unsere langfristige Gesundheit. Aber wie viel Sport brauchen wir eigentlich – reichen vielleicht schon fünf Minuten pro Tag?

Sportkurse dauern in der Regel irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten. Yogastunden gehen sogar meistens 90 Minuten. Aber muss es wirklich so lang am Stück sein? Laut einer aktuellen Studie reichen schon elf Minuten Bewegung am Tag, um unser Risiko für die verschiedensten Krankheiten zu reduzieren und unsere Lebensdauer zu verlängern. Aber was, wenn wir noch nicht mal elf Minuten haben – sondern nur fünf?

Wie viel Bewegung brauchen wir wirklich?

Als Faustregel gilt: Jedes noch so kleine Aktivitätsfenster ist gesund. Wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, tust du auf jeden Fall gut daran, sie in Bewegung zu verbringen, anstatt am Schreibtisch oder auf der Couch zu sitzen. Denn schon von kleinen Unterbrechungen unseres ständigen Sitzens profitiert der Bewegungsapparat genauso wie unsere Gesundheit im Allgemeinen. In fünf Minuten könntest du zum Beispiel einen Mini-Spaziergang machen, eine Runde tanzen oder ein paar Push-ups oder Squats einbauen.

"Studien legen nahe, dass die größten Effekte für die Gesundheit und Lebensdauer bei den Menschen zu erkennen sind, die sich vorher gar nicht oder kaum bewegt haben und nun eine moderate Aktivität an den Tag legen", so Fitnesstrainerin Joyce Shulman gegenüber "bustle.com". "Wahre Fitness hat außerdem verschiedene Komponenten, zu denen herzstärkendes Cardio-Training, Muskelaufbau und Beweglichkeit gehören." Laut der Expertin erlauben uns solche Fünf-Minuten-Zeitfenster, mehr dieser Komponenten in unser Leben einzubauen.

Fünf Minuten sind besser als nichts – aber langfristig nicht genug

Das heißt, jede Minute, in der wir körperlich aktiv sind, tut uns gut. Und erst mal ist es hier egal, ob das 60, 20 oder nur fünf Minuten sind. Aber natürlich haben unsere Gesundheit und unsere langfristige Fitness mehr davon, wenn wir länger als nur ein paar Minuten Sport machen.

Die WHO (World Health Organization) empfiehlt mindestens 75 Minuten intensives Workout pro Woche – das können zum Beispiel Joggen oder Schwimmen sein – oder 150 Minuten moderate Aktivität, also etwa Yoga oder Fahrradfahren. Und, du ahnst es schon, mit nur fünf Minuten am Tag schaffst du diese Empfehlung nicht. Rund 20 Minuten sanfte Bewegung oder etwa elf Minuten schweißtreibender Sport pro Tag müssten es gemäß WHO sein.

Wenn du nur wenig Zeit hast, solltest du dich nicht entmutigen lassen. Bau lieber nur fünf Minuten Bewegung in deinen Tag ein, als gleich sitzenzubleiben. Um langfristig gesund zu bleiben und dich ausreichend vor beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen, solltest du allerdings besser etwas mehr Sport machen. Und wer weiß: Vielleicht fühlst du dich damit ja so motiviert, dass aus den fünf Minuten ganz schnell 20 werden – und irgendwann eine halbe Stunde.

Verwendete Quellen: bustle.com, healthline.com