Sit-ups & Co. 97-Jährige schwört auf diese Fitness-Routine

Mit 97 Jahren täglich Sport machen? Das muss man erstmal schaffen! Aber nicht umsonst wird Elaine LaLanne auch als "First Lady der Fitness" bezeichnet.

Jetzt mal ehrlich: Wer ist auch morgens froh, so wenig wie möglich machen zu müssen? Lieber noch dreimal die Schlummertaste drücken und aufs Frühstück verzichten – Hauptsache ein paar Minuten länger schlafen. Und morgens zum Sport? Dieser Gedanke wird ganz schnell beiseite geschoben! Anders jedoch bei LaLanne, der "First Lady of Fitness". Ihr Tag beginnt mit einer 20-minütigen Fitness-Routine, wie sie der "New York Times" verrät.

Erste Übung im Bett …

Noch während die 97-Jährige im Bett liegt, beginnt sie ihr Sportprogramm. Wirklich vorbildlich! Dafür legt sie sich auf ihre Bettdecke und macht Jackknife Sit-ups für die unteren Bauchmuskeln. Bei der Übung wird jeweils ein Bein gehoben, während man versucht, mit der gegenüberliegenden Hand den Fuß dieses Beins zu berühren. Dabei wird der Oberkörper leicht aufgerichtet.

… im Bad geht es weiter …

Anschließend geht LaLanne ins Bad, um das Waschbecken als Trainingsgerät zu nutzen. An diesem stützt sie sich ab und macht schräge Liegestütze für die oberen Bauchmuskeln. Ist das geschafft, schminkt sie sich – sie ist ja sowieso gerade im Badezimmer – und zieht sich an.

… und im Fitnessstudio endet es

Für den letzten Part ihrer Fitness-Routine geht LaLanne dann in ihr Home-Gym. Dort läuft sie auf dem Laufband ein paar Minuten bergauf, bevor sie für die Rückenmuskulatur Lat Pull-downs am Gerät macht. An diesem werden im Stehen die Griffe mit nahezu ausgestreckten Armen heruntergezogen, dann wird das Gewicht im Sitzen kontrolliert hoch- und herunter bewegt.

Nach ihrem Sportprogramm dehnt sich die 97-Jährige auch täglich. Dafür nutzt sie zum Beispiel die Klimmzugstange in ihrem Fitnessstudio, um sich an dieser "auszuhängen".

LaLanne war schon immer sportbegeistert

Es ist jedoch nicht so, dass die "First Lady of Fitness" die Bewegung erst im Alter für sich entdeckt hat. Immerhin ist ihr Name zumindest in der amerikanischen Sportszene ja auch kein Unbekannter. Mit ihrem 2011 verstorbenen Ehemann Jack LaLanne war sie fast 60 Jahre lang aktiv in der Fitnessbranche tätig: Neben dem Verkauf ihrer Sportgeräte und Nahrungsergänzungsmittel gehörten dazu auch eine Fernsehshow und der Betrieb einer Fitnessstudio-Kette an über 100 Orten.

Natürlich ist Elaine LaLanne mittlerweile nicht mehr so aktiv, wie sie es früher einmal war – und dennoch hilft die jahrzehntelange intensive Bewegung und auch das heutige Training dabei, dass sie mobil ist, sich von Stürzen erholen kann und generell positiv eingestellt ist. Denn auch das gehört für sie unweigerlich zum Alltag dazu: eine positive Denkweise und der Glaube an sich selbst. Eine Routine und Lebensweise, von der wir uns sicherlich alle noch etwas abschauen können!

