TeamTalk: Muss Sport Spaß machen?

Klar ist es gesund, sich zu bewegen. Man sollte was für sich tun, auch wenn man mal keine Lust hat. Oder? Vier Kolleginnen, vier Meinungen.

Daniela Stohn, BRIGITTE-Redakteurin und Sportwissenschaftlerin

"Nein, schon die Frage ist absurd"

Muss Gesundheit immer Spaß machen? Nö – Zähneputzen ist ja auch eher nervig. Mache ich aber trotzdem, weil ich noch lange gut kauen können möchte. Genauso wie ich mir ausgewogenes Essen koche und Muskeln und Herz trainiere, damit ich möglichst lange meinen Alltag bewältigen kann. Das muss nicht immer Spaß bringen, finde ich, sollte aber auch keine Qual sein, denn dann halten wir es langfristig nicht durch. Mein Tipp: Nehmt euch einfach viel Zeit, den richtigen Sport zu finden – bis es funkt!

Meike Dinklage, Ressortleiterin Zeitgeschehen

"Man kann den Spaß daran finden"

Früher fand ich Spaziergänge komplett überflüssig. Frische Luft, Bewegung? Gute Konzepte, aber als Mensch mit schmalem Freizeitbudget lief ich lieber mit Sinn und Ziel. Dann bekam ich einen Hund, bald noch einen, und seither liebe ich es, stundenlang mit ihnen durch den Wald zu streifen und mich an ihrer Freude zu freuen. Ich glaube, nur so entwickle ich Spaß an Gesundheit: wenn ein extra Vergnügen dabei ist, was für die Seele. Gilt auch für Sport: Zum Muskeltraining gehe ich viel lieber, seit es ein Paar-Projekt wurde und mein Mann mitkommt.

Marlene Kohring, Foodredakteurin

"Ja, sonst mache ich’s nicht"

Für mich muss die Health-Fun-Balance stimmen, sonst treibe ich keinen Sport. Ich denke dann, ich muss es ja auch nicht, jedenfalls nicht aus dringenden gesundheitlichen Gründen. Mich selbst zu zwingen, klappt selten: Aus Trotz gehe ich lieber aufs Sofa statt aufs Rudergerät, das ich mir mal angeschafft habe, weil plötzlich alle eins hatten und davon schwärmten. Es gibt Tage, da habe ich große Lust, durch die Wohnung zu tanzen (zählt das schon als Sport?), meine Lieblingsmusik laut aufzudrehen und mich auszupowern. Die sind allerdings sehr selten.

Bettina Andersen, Bildredakteurin

"Ich hab mich umprogrammiert"

Irgendwann war der Moment da: Wenn ich im Büro vom Schreibtisch aufstehen wollte, fragten Kolleginnen schon mal mitleidig, ob ich was mit der Hüfte hätte. Auch morgens aus dem Bett zu springen ging nicht mehr. Ich war 50, alles war bis dahin geschmeidig gelaufen, aber nun musste ich was unternehmen. Was soll ich sagen: Es macht mir inzwischen Spaß, jeden zweiten Tag morgens mit einem Walk im Park zu starten und mehrmals in der Woche auf die Yogamatte zu gehen. Ich habe mich einfach auf aktiv umprogrammiert und es funktioniert.

