Workout-Stacking: Dieser Fitness-Trend passt sich deinem Leben an

Workout-Stacking gilt aktuell als der Fitnesstrend schlechthin. Er beruht jedoch auf einer Grundhaltung, die einige Menschen bereits kennen dürften. Was dahintersteckt, erfährst du hier.

Es gibt bekanntlich unterschiedliche Herangehensweisen an Sport und Fitness. Manche Menschen haben solchen Spaß daran, sich zu bewegen und zu trainieren, dass sie kaum davon genug bekommen und sich eher bremsen müssen als antreiben. Anderen Menschen ist es so wichtig, einen durchtrainierten Körper zu haben, dass sie es immer wieder schaffen, sich zum Sport aufzuraffen. Wieder andere legen gar keinen Wert auf optische Effekte, sondern möchten in erster Linie fit und gesund sein. Egal was die jeweiligen Ziele und Motivationen sind, Workout-Stacking – oder zumindest die Idee dahinter – ist ein Fitness-Trend, der für nahezu alle sportfähigen und -willigen Menschen geeignet ist.

Workout-Stacking: Variabel und flexibel

Der Grundgedanke beim Workout-Stacking ist, mehrere unterschiedliche kurze Workouts beliebig miteinander zu kombinieren. Deshalb auch der Name: "Stacking" bedeutet so viel wie stapeln oder sammeln. Ein Stacking-Element – also ein Workout – soll in der Regel nicht länger als zehn Minuten dauern und kann an Tagen, an denen wenig Zeit, Lust, Disziplin oder Energie zur Verfügung steht, als komplettes Workout völlig ausreichen. Es kann aber auch um weitere Workouts ergänzt werden, je nach individuellem Bedarf.

Beispielsweise bei YouTube gibt es eine Fülle an Material, das entweder als Workout-Vorlage oder als Inspiration dienen kann, eigene Workout-Stacks zu kreieren. Allein die Fitness-Influencerin Pamela Reif bietet auf ihrem Kanal zahlreiche Videos mit unterschiedlichem Fokus und unterschiedlicher Intensität an: Von Power-HIIT-Workouts über Einheiten zur Kräftigung bestimmter Körperpartien bis hin zu Yoga oder Meditationssessions. Und sie ist nur eine von vielen kreativen, sportlichen Menschen, die uns mit Workout-Stacking-Bausteinen versorgen.

Neben der zeitlichen Flexibiltät ist auch die große Gestaltungsfreiheit ein Pluspunkt des Fitness-Trends: Wenn uns nach Schwitzen und Auspowern zumute ist und wir wenig nachdenken möchten, machen wir unser Go-To-HIIT-Workout ein- bis dreimal hintereinander und springen danach unter die Dusche. Haben wir schlecht geschlafen oder Schmerzen in der Hüfte, wählen wir eben ein Yoga-Stack und/ oder Arm-Training. Workout-Stacking lässt sich dem individuellen Bedarf, den Voraussetzungen und Zielen unterschiedlicher Menschen anpassen. Ob wir nun im engeren Sinne Workouts stacken oder in unserer Trainingsroutine öfter variieren und spontaner auf unsere momentane Verfassung und Lebenslage reagieren: Die Grundidee des Fitness-Trends zu verinnerlichen, bekommt gewiss den meisten Sportler:innen gut.

Verwendete Quellen: instyle.de, ok-magazin.de