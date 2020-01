Yoga zum Aufwachen: Übungen für jeden Tag

Eigentlich ist der Sommer mit seinen hellen Endlos-Tagen noch gar nicht so lange her, und doch lässt unsere Energie schon wieder nach. Das hat einen Grund: In den dunklen Monaten produziert der Körper weniger Serotonin – das Glückshormon, das für gute Laune und Energie sorgt und uns motiviert rauszugehen, in Bewegung zu bleiben. Dafür steigt der Melatonin-Spiegel. Dieser Botenstoff macht uns melancholisch und müde, deshalb schlafen wir im Herbst und im Winter gerne etwas länger.

Was uns jetzt guttut: zu akzeptieren, dass wir in diesen Jahreszeiten anders drauf sind. Einen Gang zurückzuschalten, auch beim Sport, aber nicht ganz auszusteigen und nur noch faul auf dem Sofa zu liegen. Sanfte Bewegung wie Yoga kann jetzt Wunder wirken und unsere Speicher wieder aufladen.

Das Besondere an dem Morgen-Yoga-Workout, das die Hamburger Yogalehrerin Veronika Freitag für uns entwickelt hat: "Die enthaltenen Drehungen und Rückbeugen beleben den Körper, heben das Energielevel und die Stimmung. Durch die achtsame Bewegung, verbunden mit einem tiefen, gleichmäßigen Atem, taucht man schon morgens in ein bewussteres Gefühl für sich selbst ein und startet besser in den Tag", sagt Veronika Freitag. Gegen Abend ist es dann schön, wieder runterzufahren: Die Übungen 10 und 11 können Sie auch prima nach der Arbeit machen, um zur Ruhe zu kommen und besser zu schlafen.

Und so geht’s: Am besten praktizierst du das Yoga-Workout morgens nach dem Aufstehen. Wenn du nur 15 Minuten Zeit hast, kombiniere Warm-up-Variante 3 mit den Übungen 1, 2, 3, 4, 5 und 10. Wenn du 30 Minuten praktizieren willst, absolviere das ganze Programm. Die Asanas schließen direkt aneinander an. Viel Spaß!

Yoga-Übungen 1 von 12 Warm-up Variante 1 - Für Menschen mit viel Zeit 1–3 Sonnengrüße (wie das geht, siehst du unter brigitte.de/sonnengruss) Variante 2 - Fünf Minuten tanzen! Variante 3 - Für ganz Eilige Hüftweit stehen in der Berghaltung Tadasana. Einatmend die Arme seitlich über den Kopf führen. Ausatmend die Arme wieder sinken lassen. Dabei gerne die Augen schließen und möglichst lang und tief atmen. Mit jeder Einatmung die Kopfkrone in Richtung Decke strecken, mit jeder Ausatmung mehr Erdung in den Füßen finden. So oft: fünf bis zehn Wiederholungen. © Thomas Schmidt 2 von 12 1 Dynamischer Stuhl - Utkatasana So geht’s: Aus der Berghaltung (s. Warm-up 3) einatmend die Knie beugen und die Arme lang über den Kopf strecken für den Stuhl. Ausatmend den Oberkörper absenken, bis er parallel zum Boden steht, und die Arme über die Seite nach hinten führen. Einatmend aufrichten in den Stuhl. So oft: fünf langsame und kraftvolle Wiederholungen. © Thomas Schmidt 3 von 12 2 Herabschauender Hund - Adho Mukha Svanasana Aus dem Stuhl einatmend die Finger vor den Zehenspitzen zum Boden bringen, ausatmend die Füße nacheinander nach hinten stellen in die Planke. Von hier den Po in Richtung Decke schieben und in den herabschauenden Hund kommen (s. Foto). Tipp: Aus den Händen und Schultergelenken herausschieben, um noch mehr Länge in der Wirbelsäule zu erzeugen. Die Knie dabei gerne leicht gebeugt halten und eine leichte Innenwölbung im unteren Rücken entstehen lassen. Einatmend Wirbel für Wirbel nach vorne in die Planke rollen. Ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. So oft: fünf Wiederholungen. © Thomas Schmidt 4 von 12 3 Tiefer Ausfallschritt - Anjaneyasana Aus dem herabschauenden Hund den rechten Fuß vorne zwischen den Händen abstellen und das linke Knie am Boden ablegen. Die Beine leicht zueinander ziehen und mit dem Ausatmen ein bisschen tiefer in das vordere Knie sinken. Einatmend Arme und Rumpf heben. Die Hände am Hinterkopf verschränken, die Ellenbogen etwa schulterweit, den Oberkörper lang und den unteren Bauch nach innen und hoch ziehen. Dabei drückt der Hinterkopf sanft in die Hände, sodass sich das Herz hebt. Für drei Atemzüge hierbleiben. Dann einatmend die Arme in Verlängerung der Ohren in Richtung Decke strecken. So lange: fünf tiefe Atemzüge, dann die Seite wechseln über den herabschauenden Hund. © Thomas Schmidt 5 von 12 4 Heuschrecke - Shalabhasana Über den herabschauenden Hund wieder in die Planke kommen. Die Knie absetzen und die Ellenbogen beugen (sie bleiben dabei eng am Körper), bis der Oberkörper am Boden liegt. Vorsicht, dabei nicht ins Hohlkreuz fallen! Die Arme lang neben dem Rumpf ausstrecken, die Stirn liegt am Boden. Jetzt die Zehen in den Boden drücken, die Hüftknochen zueinander und den unteren Bauch nach innen und hochziehen und den Oberkörper vom Boden abheben. Der Nacken bleibt dabei lang. Nun die Hände hinter dem Rücken verschränken und in Richtung Fersen schieben. Wer mag, hebt auch noch die Füße. So lange: fünf tiefe Atemzüge. © Thomas Schmidt 6 von 12 5 Gestreckter seitlicher Winkel - Parsvakonasana Über den Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund schieben und von dort den rechten Fuß vorne zwischen den Händen abstellen. Der linke Fuß dreht um 90 Grad, sodass die Fußaußenkante parallel zum schmalen hinteren Mattenrand steht. Den Oberkörper aufrichten in den Stand. Nun den rechten Unterarm auf dem rechten Oberschenkel ablegen. Die linke Hand an die linke Hüfte legen. Einatmend die Körperseiten längen, ausatmend das rechte Knie mehr über den zweiten Zeh beugen. Nun den linken Arm in Verlängerung des Rumpfes am Ohr vorbei strecken, die Handfläche zeigt dabei zum Boden. So lange: fünf tiefe Atemzüge, dann Seitenwechsel über den herabschauenden Hund. © Thomas Schmidt 7 von 12 6 Bogen - Dhanurasana Aus der Planke mit abgelegten Knien zum Boden absinken. In der Bauchlage die Knie beugen und die Fersen Richtung Po bewegen, dabei die Innenseiten der Beine leicht zueinander ziehen. Mit den Händen den Fußspann greifen. Einatmend den Bauchnabel nach innen-oben ziehen, die Oberschenkel heben, die Füße in die Hände drücken und das Herz nach vorne öffnen. Dabei bleibt der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Wer die Füße nicht greifen kann oder Schmerzen im unteren Rücken bekommt, wiederholt einfach die Heuschrecke (Übung 4) noch mal. So lange: fünf tiefe Atemzüge. © Thomas Schmidt 8 von 12 7 Prayer Twist - Parivrtta Alanasana Über den Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund schieben und von dort den linken Fuß vorne zwischen den Händen abstellen. Das rechte Knie ablegen. Mit der Einatmung über den Druck des vorderen Fußes aufrichten in den Ausfallschritt, dabei die gestreckten Arme über vorne nach oben heben, sodass die Fingerspitzen zur Decke zeigen. Mit der Ausatmung die Hände vor dem Herzen in der Gebetshaltung zusammenlegen und den Oberkörper nach links drehen (s. Foto). Dabei ist es wichtig, die Wirbelsäule lang zu ziehen. Den rechten Ellenbogen an der Außenseite des linken Oberschenkels festhaken. Wer mag, hebt das rechte Knie dabei an. So lange: fünf tiefe Atemzüge, dann Seitenwechsel über den herabschauenden Hund. © Thomas Schmidt 9 von 12 8 Gedrehte halbe Vorwärtsbeuge - Parsva Ardha Uttanasana In den herabschauenden Hund kommen und mit kleinen Schritten die Füße zwischen die Hände wandern lassen. Die Knie leicht beugen und den Oberkörper tiefer über die Oberschenkel sinken lassen in die Vorwärtsbeuge, das Gewicht ist mehr auf den Zehen. Einatmend den Blick heben und den Rücken strecken für die halbe Vorwärtsbeuge (eventuell die Knie mehr beugen). Jetzt die rechte Hand lösen und mit dem Handrücken an die Außenseite der linken Wade bringen. Die linke Hand geht gleichzeitig nach oben. Dabei die Körperseiten lang nach vorne ziehen und darauf achten, dass die obere Schulter zurückgeht und die Öffnung aus dem Herzen kommt. So lange: fünf tiefe Atemzüge halten, dann lösen und über die Vorwärtsbeuge die Seite wechseln. © Thomas Schmidt 10 von 12 9 Tiefe Hocke - Malasana Mit leicht gebeugten Knien den möglichst geraden Rücken aufrichten in den Stand. Die Füße etwas weiter als hüftweit öffnen, die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen, das Gewicht ist auf den Fersen. Jetzt die Hände vor dem Herzen in der Gebetshaltung zusammenlegen und ausatmend die Knie beugen, dabei den Oberkörper möglichst aufrecht lassen. Vorsicht: Die Knie nicht nach innen sacken lassen. In der tiefen Hocke mit den Ellenbogen die Knie nach außen drücken. Wer die Fersen nicht ablegen kann, kann sich einen Yogablock oder eine Decke unterlegen. So lange: fünf bis zehn tiefe Atemzüge. © Thomas Schmidt 11 von 12 10 Zum Schluss - Meditation Sitze am Ende in einer angenehmen Sitzhaltung noch mindestens zwei Minuten, gerne auch länger, in der Stille. Die Sitzknochen dabei gut erden, mit dem Einatmen innerlich aufrichten und mit dem Ausatmen starke Spannung lösen. Atme nun in den Herzraum ein, dieser wird weit. Mit dem Ausatmen erlaubst du, dass zu der Weite eine innere Lösung kommt. © Thomas Schmidt 12 von 12 11 Zum Schluss - Shavasana Wer noch länger Zeit hat und sein Energielevel wieder herunterfahren möchte, streckt sich für Shavasana in der Rückenlage lang aus, die Beine sind mehr als hüftweit geöffnet, die Zehen fallen leicht nach außen. Die Arme liegen locker neben dem Körper, die Handflächen zeigen nach oben. 