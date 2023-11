Geht es schon los? So klopfen die Wechseljahre an

von Andrea Berning Eines ist sicher: Frauen kommen um die Wechseljahre nicht herum. Aber wann genau es so weit sein wird, weiß niemand. Ob, wann und wie stark sie erste Anzeichen der Wechseljahre bei sich feststellen, ist individuell sehr verschieden. Woran du merken kannst, dass bei dir die Zeit gekommen ist und wie es dann weitergeht.

Bist du im Team „Das will ich gar nicht wissen!“? Nachvollziehbar. Wer würde sich schon auf die Wechseljahre freuen? Aber zu verstehen, dass es einen ganz natürlichen Grund hat, wenn du dich irgendwie anders fühlst, kann ziemlich beruhigend sein. Und vor allem, wenn es um die Frage der Verhütung geht, ist es doch hilfreich zu wissen, welche Anzeichen die Wechseljahre ankündigen und wie lange ihr euch noch vorsehen müsst.

Die gute Nachricht vorneweg: Die Liste der möglichen Beschwerden ist zwar lang, aber das heißt nicht, dass sie bei dir zwangsläufig alle auftreten müssen. Möglicherweise bemerkst du nur das eine oder andere Symptom. Vielleicht zählst du aber auch zu dem glücklichen Drittel der Frauen, an denen die Wechseljahre relativ spurlos vorübergehen. Bei ihnen verlaufen sie mit nur so leichten Symptomen, dass sie diese gar nicht als solche deuten. Ein weiteres Drittel bekommt mittelmäßige Symptome und nur etwa jede dritte Frau klagt durch den Hormonwechsel über erhebliche menopausale Beschwerden. In unseren Artikeln zu Wechseljahresbeschwerden und Hormonersatztherapie erfährst du, was dagegen hilft.

Welche erste Anzeichen für die Wechseljahre sind typisch?

In den Wechseljahren (auch Klimakterium genannt) verändert sich die Zusammensetzung der Geschlechtshormone, was eine Weile für ein erhebliches Durcheinander und schwankende Hormonspiegel sorgt. Die Produktion von Östrogen und Progesteron in den Eierstöcken nimmt ab, während der Vorrat der angelegten Eizellen naturgemäß langsam zur Neige geht, der Eisprung deshalb immer öfter ausbleibt, bis die Fruchtbarkeit irgendwann ganz endet und der Östrogenspiegel auf Null absinkt (die genauen Zusammenhänge erklärt dieser Artikel: Wechseljahre).

Zu Beginn dieses schleichenden Prozesses kannst du bestimmte Veränderungen an dir feststellen, die du teilweise schon kennst und vielleicht gar nicht mit der Menopause in Verbindung bringst. Die ersten Hinweise können sein:

Zyklusunregelmäßigkeiten

Zwischenblutungen

Brustspannen, Wassereinlagerungen

Stimmungsschwankungen

Herzrasen, Herzklopfen

Schlafstörungen

Müdigkeit, Antriebslosigkeit

Gewichtszunahme

Hitzewallungen, Nachtschweiß

Andere typisch klimakterische Probleme, wie zum Beispiel Gelenkbeschwerden oder Scheidentrockenheit, treten zumeist erst im späteren Verlauf auf.

Wenn du Näheres über Hitzewallungen in den Wechseljahren, Schlafstörungen in den Wechseljahren oder Gewichtszunahme in den Wechseljahren wissen möchtest, empfehlen wir dir unsere Artikel zu diesen Themen.

Ab wann beginnen die Wechseljahre?

Üblicherweise startet die hormonelle Umstellung mit Anfang 40. Der Beginn, also ab wann von Wechseljahren zu sprechen ist, lässt sich jedoch nicht genau bestimmen. Die meisten Frauen befinden sich zwischen Mitte 40 und Mitte 50 im Klimakterium und haben laut Statistik ihre letzte Regelblutung mit 52. Dies sind jedoch nur Durchschnittswerte, das heißt, bei vielen Frauen geht es eher oder auch später los, es kann schneller gehen oder auch länger dauern. Von vorzeitigen Wechseljahren ist die Rede, wenn die letzte Regelblutung schon vor dem 40. Lebensjahr stattfindet, alles andere ist im Prinzip normal.

Die Wechseljahre bestehen aus vier Phasen:

Prämenopause: Die Zeit ab der ersten Hormonveränderung bis etwa 12-24 Monate vor der letzten Menstruation. Perimenopause: Die ein bis zwei Jahre vor der letzten Monatsblutung. In dieser Phase sinkt die Produktion der Sexualhormone Progesteron und Östrogen rapide ab. Die möglichen Beschwerden werden jetzt am intensivsten spürbar. Menopause: Beginn der Unfruchtbarkeit: Zeitpunkt der letzten Periode und die 12 darauffolgenden Monate ohne Blutung (beziehungsweise 24 Monate, wenn die Frau zu dem Zeitpunkt jünger als 50 Jahre ist). Postmenopause: Die Jahre nach Ende der Menopause, bis die Östrogenproduktion vollständig zu ihrem Ende kommt.



Welche Faktoren beeinflussen Beginn und Verlauf der Wechseljahre?

Das Risiko, eher in die Wechseljahre zu kommen, erhöht sich, wenn die Frau…

… raucht,

… in großer Höhenlage wohnt, oder

… Untergewicht hat.

Einen interessanten Zusammenhang haben Forschende am University College London entdeckt. Ihre Studie zeigt: Die Häufigkeit, in der die Frauen zwischen 42 und 52 Jahren Sex haben, kann das Einsetzen der Menopause hinauszögern. So liegt die Wahrscheinlichkeit, eher in die Wechseljahre zu kommen, bei sexuell aktiveren Frauen (etwa einmal pro Woche) um 28 Prozent niedriger als bei Frauen, die angaben, weniger als einmal pro Monat Sex zu haben. Möglicherweise legt der Körper instinktiv weniger Energie in den Zyklus und den Eisprung, wenn Frauen nur selten Sex haben, weil dann mit einer Schwangerschaft ohnehin kaum zu rechnen ist. Doch dafür fehlen die Belege noch.

Wie lange muss ich noch verhüten?

Auch in den Wechseljahren kannst du schwanger werden. Denn eine ganze Zeit kommt es noch zum Eisprung, wenn auch nicht mehr so regelmäßig. Um eine Schwangerschaft sicher auszuschließen, solltest du also weiterhin verhüten.

Weil mit zunehmendem Alter das Thrombose- und Schlaganfallrisiko steigt, wenn du die Antibabypille nimmst, sprich am besten mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen über andere Verhütungsmethoden. Es bietet sich an, hormonelle Verhütungsmittel versuchsweise abzusetzen (und andere Mittel, wie zum Beispiel Pessar oder Kondom, zu verwenden) und einen Menstruationskalender zu führen. Nur so kannst du herausfinden ob deine Monatsblutung noch einsetzt und auch, wie lange deine letzte Periode her ist. Denn die Faustformel, nach der du dich richten kannst, lautet: Wenn du noch keine 50 Jahre alt bist, warte am besten zwei Jahre nach der letzten Periode, bis du mit der Verhütung aufhörst. Hast du deinen 50. Geburtstag schon hinter dir, dürften 12 Monate ohne eingetretene Regelblutung ausreichen.

Vorsicht: Eine Hormontherapie mit synthetischen oder bioidentischen Hormonen in den Wechseljahren lindert nur die menopausalen Beschwerden, die mit dem schwankenden Östrogenspiegel und möglichen Hormonmangel einhergehen. Sie hat keine verhütende Wirkung.

Wie wird die Diagnose Wechseljahre gestellt?

Die offizielle Leitlinie der Fachgesellschaften besagt, dass bei über 45-Jährigen die Diagnose anhand klinischer Parameter gestellt werden soll. Übersetzt heißt das, hat sie Beschwerden, zum Beispiel einen unregelmäßig gewordenen Zyklus und vasomotorische Symptome, wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche oder Nachtschweiß, dann ist in diesem Alter davon auszugehen, dass eine gesunde Frau in den Wechseljahren ist. Bluttests sind nicht nötig.

Genauer geht es leider nicht. Von Selbsttests aus dem Internet oder der Apotheke wird hingegen abgeraten. Denn weil es sich bei den Ergebnissen immer nur um Momentaufnahmen handeln kann, ist die Aussagekraft begrenzt. Bei deiner Ärztin oder deinem Arzt bist du in jedem Fall in besseren Händen.

Bei jüngeren Frauen, die bereits klimakterische Beschwerden zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr oder früher an sich feststellen, können die Frauenärztin oder der Frauenarzt den FSH-Wert bestimmen lassen. FSH (follikelstimulierendes Hormon) ist ein Geschlechtshormon, das für die Fruchtbarkeit wichtig ist, weil es unter anderem das Heranreifen des Eis im Eierstock auslöst. Der Wert steigt bei abnehmender Eierstockfunktion stark an. Hier geht es aber hauptsächlich darum, andere Gründe für die vorliegenden Symptome ausschließen zu können.

Wie lange dauern die Wechseljahre?

Die Dauer der Wechseljahre kann sich, ebenso wie Beginn und Intensität der Beschwerden, von Frau zu Frau unterscheiden. Selbst die Durchschnittswerte schwanken: Manche Expert:innen sprechen von fünf bis acht Jahren, andere geben drei bis zehn Jahre oder zehn bis 15 Jahre an.

Die große US-amerikanische Frauengesundheitsstudie SWAN ermittelte zumindest, wie lange bei Frauen die typischen vasomototischen Beschwerden (Hitzewallungen) andauern. Das Ergebnis: Im Mittel hielten die Beschwerden 7,4 Jahre an, den größten Teil davon nach der Menopause (4,5 Jahre). Bei Frauen, die schon Hitzewallungen bekamen, als sie noch einen Zyklus hatten, erstreckten sich die Symptome über eine Dauer von 11,8 Jahren, während bei Frauen, die erst in der Postmenopause diese Symptome entwickelten, insgesamt nur drei bis vier Jahre damit zu tun hatten.

