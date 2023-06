von Jeanine Insam Schlechter Schlaf kann uns nicht nur unseren Tagesablauf erschweren, sondern sich auch auf Dauer negativ auf die eigene Gesundheit auswirken. Die viral gegangene Einschlaftechnik "Brain Tapping" soll uns bei schlaflosen Momenten helfen können.

Die Uhr tickt, die Gedanken kreisen und der Schlaf bleibt in weiter Ferne – wenig oder gar kein Schlaf kann zu einer großen körperlichen Belastung werden. Die sogenannte "Brain Tapping"-Technik ist auf TikTok viral gegangen und soll Betroffenen mit Einschlafproblemen helfen.

"Brain Tapping": Das steckt hinter der Einschlaftechnik

Auf TikTok gibt es viele unterschiedliche Hacks, die von den User:innen vergöttert werden. So ist es auch mit der "Brain Tapping"-Einschlaftechnik. Was im ersten Moment vielleicht etwas seltsam klingen mag, soll wahre Wunder bewirken können. Was genau dahinter steckt, zeigen wir im Video.

