von Rike Andresen Es ist noch nicht mal Winter und du würdest am liebsten schon jetzt deine kuschelige Jacke aus dem Schrank kramen? Dann haben wir fünf wirksame Tipps, wie du dem ständigen Frieren ein Ende setzen kannst.

"Du bist echt eine Frostbeule", haben wohl schon einige von uns im Laufe ihres Lebens gehört. Denn während manche im Herbst noch in T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen, würden wir unsere kuschelige Couch vor lauter Kälteempfinden am liebsten gar nicht mehr verlassen. Damit du in der kalten Jahreszeit nicht vereinsamst, haben wir dir fünf Tricks rausgesucht, mit denen du dem Frieren den Kampf ansagen kannst.

Frostbeulen hergehört: 5 Tipps, die gegen das Dauer-Frieren helfen

Neben warmer Kleidung und heißen Mahlzeiten gibt es noch so allerhand Tipps und Tricks, wie du dich in der kühlen Jahreszeit warm halten kannst. Welche das sind und warum sie so effektiv sind, verraten wir dir im Video.

Verwendete Quellen: warmup-cooldown.de