Berührende Bilder: Das macht eine Depression mit deinem Leben

Sow Ay kann nur schwer erklären, warum seine Ängste und Depressionen seine Gedanken oft so umlenken, dass er immer das Schlimmste erwartet. Deshalb zeigt der Illustrator auf Instagram , was in seinem Kopf passiert –Das Zeichnen hilft Sow Ay, sich seinen Ängsten zu stellen. Außerdem versucht er, anderen Betroffenen Mut zu machen: Regelmäßig veröffentlicht er auch Bilder, die beweisen, wie sehr es hilft, wenn trotzdem Menschen zu einem stehen.