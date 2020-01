Coronavirus: Alle News im Überblick

+++Updates am 31. Januar 2020+++

Obwohl China weitreichende Quarantänemaßnahmen ergriffen hat, ist die Zahl der vom Coronavirus infizierten Menschen noch einmal sprunghaft angestiegen: 1.981 weitere Personen sind laut Gesundheitskommission in dem asiatischen Land erkrankt, wodurch die Gesamtanzahl der Infizierten auf 9.692 steigt. Außerdem hat sich die Zahl der Todesopfer von 42 auf 213 erhöht. Insgesamt gibt es außerhalb von China inzwischen mehr als 100 nachgewiesene Krankheitsfälle in rund 20 Ländern.

Weiterer Fall in Bayern

In Deutschland wurde ein weiterer Verdachtsfall bestätigt: Dabei handelt es sich um einen Mann aus Bayern, der im gleichen Unternehmen arbeitet, wie die zuvor bestätigten Erkrankten (Automobilzulieferer Webasto). Die Behörden haben inzwischen insgesamt 110 Menschen aus dem engen Kontaktumfeld des Mannes ermittelt und wollen auch diese auf das Coronavirus hin testen. In Italien wurde das Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda" mit rund 7.000 Menschen an Bord festgesetzt, weil es einen Verdachtsfall gab. Dieser hat sich nicht bestätigt – der betroffene Mann leidet an einer Grippe.

Weltgesundheitsorganisation ruft internationalen Gesundheitsnotstand aus

Gestern rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Coronavirus den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Es handele sich um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite".

Regierung will Bundesbürger aus Wuhan zurückholen

Aktuell plant die Bundesregierung eine Rückholaktion von deutschen Staatsbürgern aus der chinesischen Metropole Wuhan am morgigen Samstag. Betroffen sind etwa 90 Menschen, die freiwillig zurückkehren möchten und nach der Landung für 14 Tage auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz unter Quarantäne gestellt werden.

Heute: Kostenlose Beratungshotline

Am heutigen Freitag bietet die Krankenkasse DAK eine Hotline zwischen acht und 20 Uhr an, bei der Experten alle Fragen rund um das Virus beantworten. Die Rufnummer lautet 0800 1111 841 und ist für die Kunden aller Krankenkassen kostenlos.

+++Updates am 29. Januar 2020+++

Mittlerweile hat das Coronavirus Deutschland erreicht. Vier Deutsche, die alle im gleichen Unternehmen arbeiten, haben sich über eine chinesische Kollegin mit dem Erreger angesteckt. Die Frau war zu Schulungszwecken nach Deutschland eingereist. Die Krankheitsverläufe aller Patienten seien nach aktuellem Stand aber "sehr, sehr milde", wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte.

Wie verschiedene Medien vermelden, gibt es außerdem weitere Verdachtsfälle: Mehrere Menschen in Schleswig-Holstein stehen unter häuslicher Isolation, in Wiesbaden wird ein Verdachtspatient im Helios-Klinikum isoliert behandelt, ein weiterer im Kreisklinikum Siegen (Nordrhein-Westfalen).

Spahn ruft die Bürger zu "wachsamer Gelassenheit" auf. Dass das Virus Deutschland erreicht hat, sei zu erwarten gewesen, die hiesigen Behörden seien aber gut vorbereitet.

Kostenlose Informationshotline am Freitag

Die Krankenkasse der DAK bietet am kommenden Freitag, dem 31. Januar 2020, eine kostenlose Hotline für Informationen rund um das Coronavirus an. Medizin-Experten beantworten zwischen acht und 20 Uhr alle entsprechenden Fragen. Das Angebot kann von Kunden aller Krankenkassen genutzt werden und ist unter der Rufnummer 0800 1111 841 zu erreichen.

Forscher züchten Coronavirus im Labor nach

Australischen Wissenschaftlern des Peter-Doherty-Instituts für Infektionen und Immunität in Melbourne ist es inzwischen gelungen, das Coronavirus mithilfe des Erbgutes von infizierten Patienten im Labor nachzuzüchten und zu vermehren. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Instituten und der WHO erhoffen sich die Forscher, dadurch in Kürze einen Impfstoff gegen das Virus entwickeln zu können.

+++Ursprungsartikel vom 23. Januar 2020+++

Am 31.12.19 gab es die ersten beunruhigenden Meldungen aus China: In der Stadt Wuhan war eine "mysteriöse Lungenkrankheit" ausgebrochen, die bei einigen Betroffenen nach kurzer Zeit tödlich verlief. Aber erst Anfang Januar 2020 bekam der Erreger einen Namen: Experten betitelten ihn als "2019-nCoV", er gehört zur Familie der sogenannten Coronaviren, ähnlich wie Sars und das in Nahost öfter auftretende Mers. Die Coronaviren befallen die oberen Atemwege und können eine Lungenentzündung verursachen.

Wie gefährlich ist das Coronavirus?

Mittlerweile hat sich der Erreger ausgebreitet: China berichtet aktuell von mindestens 620 bestätigen Krankheitsfällen, 17 Betroffene sind verstorben. Am vergangenen Dienstag wurde der erste Krankheitsfall in den USA bekannt. Bei den Todesfällen in China handelt es sich in den meisten Fällen um Personen mit bekannten Vorerkrankungen. Generell scheinen Frauen und Männer in allen Altersgruppen gleich häufig von dem Virus betroffen zu sein. Experten mahnen dennoch zur Ruhe: Virologen schätzen die Viren derzeit als weniger gefährlich ein als beispielsweise die jährlich auftretenden Grippeviren.

Wie ansteckend ist das Virus?

Wie ansteckend die Viren sind, ist noch nicht restlos geklärt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht aber davon aus, dass das Coronavirus begrenzt von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, beispielsweise via Schmier- oder Tröpfcheninfektion. Normalerweise verbreiten Coronaviren sich weniger schnell als Grippeviren und mutieren auch nicht so schnell. Bei "2019-nCoV" deutet sich aber an, dass es anders sein könnte.

Was hilft gegen die Coronaviren?

Aktuell gibt es keine Behandlung für das Virus an sich, die Erkrankung wird dementsprechend anhand der Symptome behandelt. Beispielsweise gehören eine hohe Flüssigkeitszufuhr und Bettruhe zu den ersten Maßnahmen. In schweren Fällen kann auch eine Beatmung nötig werden.

Was machen die chinesischen Behörden?

Die chinesischen Behörden haben neben Wuhan zwei weitere Millionenstädte quasi unter Quarantäne gestellt: In Huanggang wird der öffentliche Verkehr ab Mitternacht vollständig gestoppt, Touristenattraktionen bleiben geschlossen, die Bewohner sollen die Stadt nicht mehr verlassen. Die Beschränkungen im Verkehr gelten auch für die nahegelegene Stadt Ezhou. Insgesamt sind von den Restriktionen so fast 20 Millionen Menschen betroffen.

Einer der Gründe für die strengen Regelungen: Das anstehende chinesische Neujahrsfest am kommenden Wochenende ist eigentlich die Hauptreisezeit des Landes. Auch aus dem Ausland reisen viele Chinesen an, um ihre Verwandten zu besuchen – und könnten dann infiziert wieder ausreisen. Das Coronavirus könnte sich so also schneller ausbreiten.

Welche Vorkehrungen werden in Deutschland getroffen?

"Die Gefahr für Deutschland durch das neu aufgetretene Coronavirus wird von unseren Fachleuten momentan als sehr gering eingeschätzt", heißt es auf Nachfrage des Tagesspiegels beim Bundesgesundheitsministerium. "Trotzdem beobachten wir die Situation in China natürlich aufmerksam und stehen dazu in ständigem Austausch mit unseren internationalen Partnern."

Dennoch bereiten sich die zuständigen Behörden auf den Ernstfall vor: An der Berliner Charité könne das Virus beispielsweise bereits anhand eines Tests nachgewiesen werden, das Personal sei auf die Behandlung entsprechender Patienten vorbereitet. Auch auf den Flughäfen vieler Länder wird der Ernstfall geprobt. Gibt es beispielsweise einen Verdachtsfall an Bord eines Fliegers, muss dieser auf einen Flughafen umgeleitet werden, der bestimmte Versorgungskapazitäten hat. In Deutschland betrifft das die Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, Tegel und Schönefeld in Berlin sowie Frankfurt und München.

Wie geht es weiter?

Noch am heutigen Donnerstag entscheidet ein Notfallkomitee der WHO, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Gestern stufte die EU-Präventionsbehörde ECDC im schwedischen Solna das Übertragungsrisiko in Europa am Mittwoch von "niedrig" auf "moderat" hoch. Sollte die Entscheidung für einen Gesundheitsnotstand getroffen werden, würden auch die Reise- und Sicherheitshinweise der WHO und des Auswärtigen Amtes entsprechend angepasst werden.