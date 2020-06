Coronavirus: So tragt ihr die Gesichtsmaske bei Sommerhitze

Gesichtsmasken sind einer der entscheidenden Gründe, warum das Coronavirus sich in Deutschland noch nicht so stark ausbreiten konnte, wie in anderen Ländern. Doch nun naht der Sommer - und die schweißtreibenden Temperaturen bringen wieder neue Herausforderungen an den Mund-Nasen-Schutz mit sich. Im Video seht ihr, welche Empfehlung Experten für Tage geben, an denen die Maske (und ihr selbst natürlich auch) mit Sonne und Hitze fertig werden muss.