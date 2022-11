Nur zwei Minuten Bewegung am Tag reichen aus, um die eigene Lebenserwartung zu erhöhen – wenn man eine Sache dabei beachtet. Das haben gleich zwei wissenschaftliche Studien gezeigt.

Offenbar ist es ziemlich einfach, die Chancen auf ein längeres Leben zu erhöhen – mit nur zwei Minuten Bewegung am Tag. Wichtig dabei: Man muss ordentlich aus der Puste kommen, zum Beispiel beim Treppensteigen, Schwimmen, Seilspringen oder auch nur beim Putzen oder Einkaufen. Wer sich jeden Tag nur zwei Minuten lang körperlich richtig anstrengt, kann das Risiko früh zu sterben, fast um ein Fünftel senken. Das haben zwei wissenschaftliche Studien ergeben.

Zwei Minuten auspowern genügt

Bei einer britischen Studie wurden die Daten von mehr als 70.000 Menschen zwischen 40 und 60 Jahren analysiert. Ergebnis: Diejenigen, die sich körperlich gar nicht anstrengten, hatten ein vierprozentiges Risiko, innerhalb der nächsten fünf Jahre zu sterben. Dieses Risiko wurde halbiert, wenn sie mindestens zehn Minuten pro Woche körperlich aktiv waren. Das Risiko wurde ein weiteres Mal halbiert, wenn sie es schafften, mindestens eine Stunde pro Woche zu trainieren.

Eine wissenschaftliche Studie in Sydney kam zu einem ähnlichen Schluss: Die Proband:innen trugen eine Woche lang ein Fitnessarmband und teilten danach sieben Jahre lang ihre Gesundheitsdaten. Heraus kam: Menschen, die jeden Tag zwei Minuten lang aus der Puste kamen, hatten ein um 18 Prozent geringeres Risiko, während der Studie an einer Herzkreislauferkrankung zu sterben als Menschen, die sich nur zwei Minuten pro Woche verausgabten.

“Die Ergebnisse zeigen, dass uns kurze, intensive Trainingseinheiten über die Woche verteilt helfen können, länger zu leben”, so Studienautor Matthew Ahmadi von der University of Sydney. Und:

Da Zeitmangel die am häufigsten genannte Hürde für regelmäßige körperliche Aktivität ist, können kleine Einheiten, die jeden Tag sporadisch absolviert werden, eine besonders attraktive Option für vielbeschäftigte Menschen sein.

In anderen Worten: Jeder noch so beschäftigte Mensch kann solche ausgesprochen kurzen Einheiten in seinen Alltag integrieren – Treppen hochlaufen, statt den Fahrstuhl zu nehmen oder schnellen Schrittes zur Bushaltestelle oder zur Kita zu laufen, statt das Auto zu nehmen oder zu bummeln.

Mehr ist mehr – vor allem bei der Intensität

Beide Studien haben also gezeigt, dass nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Intensität einer körperlichen Aktivität ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist. Das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle wird deutlich reduziert, wenn man im mittleren Alter nicht nur leichter körperlicher Aktivität nachgeht, sondern in jeden Tag eine kurze, knackige Einheit einbaut – etwa statt eines 14-minütigen Spaziergangs eine 7-minütige Walking-Einheit absolviert.

Das gemeinsame Fazit der Forschenden aus den Studien in Großbritannien und Australien: “Die Intensität der körperlichen Aktivität zu erhöhen, ist besonders wichtig; sowohl Menge als auch Intensität zu erhöhen, ist optimal."

Quellen: The Telegraph, European Heart Journal