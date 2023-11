Expertentipp: "5 Dinge, die ich als Notärztin und Mutter niemals machen würde"

von Christian Pötzsch Vielen Eltern und Erwachsenen ist vor allem in Alltagssituationen gar nicht so bewusst, dass auch bei scheinbar harmlosen Dingen Gefahren für unsere Kinder lauern können. Diese fünf Tipps können wir für die Sicherheit unserer Kleinen beachten.

Eltern stehen oft vor der Herausforderung, darauf zu achten, was ihren Kindern gefährlich werden könnte und was nicht. Schließlich möchten sie, dass es ihren Sprösslingen gut geht. Dabei sollten sie auch ein gesundes Gleichgewicht zwischen Sorge und Sicherheit finden, was manchmal gar nicht so einfach ist.

Verzichtet werden sollte lieber auf diese fünf Dinge

Dr. Julia Rehme-Röhrl ist nicht nur Notärztin, sondern auch selbst Mutter. Diese Kombination hat ihr viele Erkenntnisse beschert, die sie regelmäßig auf Instagram mit ihren Fans teilt. Sie gibt praktische Tipps, wie Eltern ihre Kinder vor Verletzungen schützen können. Im Video präsentieren wir fünf wertvolle Ratschläge, wobei insbesondere Tipp Nummer zwei für die kalte Jahreszeit hilfreich ist.

