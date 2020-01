Hautproblem? Fachärzte stellen jetzt online die Diagnose!

Die Haut juckt, brennt oder ist gerötet – jetzt wünscht sich bestimmt jeder einen schnellen Termin beim Dermatologen. Doch die Realität sieht leider anders aus: Viele Patienten warten gut und gerne drei Monate auf einen Hautarzttermin und versuchen die Zeit dann meist notdürftig mithilfe des Hausarztes und allerlei Salben und Tinkturen zu überbrücken.

Hautproblem online beurteilen lassen

Das Schweizer Startup OnlineDoctor, das jetzt auch in Deutschland verfügbar ist, setzt genau an dieser Stelle an: Wer ein Hautproblem hat, findet auf der Seite Dermatologen aus ganz Deutschland – und kann diesen online einfach ein Foto der Beschwerden zukommen lassen. Das Portal verspricht, dass der Hautarzt spätestens innerhalb von 48 Stunden eine fachärztliche Ersteinschätzung inklusive Behandlungsvorschlag zu den Problemen abgibt. Der Service kostet aktuell 39 Euro.

Schnell und unkompliziert

Das Portal hat vor allem zwei Vorteile: Der Patient erhält eine schnelle erste Beurteilung seiner Hautbeschwerden und kann diese auch noch von überall einfordern. Das Konzept kommt also auch Personen gelegen, die sich beispielsweise im Urlaub im Ausland befinden und nicht wissen, an welchen Arzt sie sich wenden können.

Alle Dermatologen, die das Portal unterstützen, sind in Deutschland zugelassen und üben ihre Tätigkeit schon seit Jahren aus. Damit das so bleibt, arbeitet OnlineDoctor mit dem "Berufsverband der Deutschen Dermatologen" (BVDD) zusammen – der Verband vertritt über 5.000 Hautärzte in Deutschland.

Und was ist mit Datenschutz?

OnlineDoctor verspricht einen streng vertraulichen Umgang mit allen Daten und überträgt diese mit modernen Verschlüsselungstechniken. Alle Daten werden auf einem Server in Deutschland gespeichert.

Du willst dich über Gesundheitsthemen austauschen? Dann schau doch mal in unsere BRIGITTE Community!