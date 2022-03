Fest steht: Es gibt eine erbliche Veranlagung. Dabei sind es immer ganze Gruppen von Genen, die Gesunde von Kranken unterscheiden, und viele spielen gleich bei mehreren Autoimmunkrankheiten, z. B. Morbus Crohn und Psoriasis, eine Rolle. "Diese Gene bedeuten jedoch niemals Schwarz oder Weiß, sondern bilden eine Art Risikonetz", erklärt Prof. Stefan Schreiber, Sprecher des Forschungsverbundes "Exzellenzcluster Entzündungsforschung".



Wie hätte auch sonst die Zahl der Autoimmunerkrankungen in den letzten Jahren so deutlich steigen können? Die Bedeutung von äußeren Faktoren muss enorm sein. Zum Beispiel Gifte: Rauchen verdoppelt die Wahrscheinlichkeit für Gelenkrheuma.



Wer die entsprechenden Krankheitsgene in sich trägt, dessen Risiko steigt sogar um das 16-fache. Für den Lupus erythematodes werden unter anderem Weichmacher in Kosmetika verantwortlich gemacht. Und der Kontakt zu Mineralöl und Silikonstaub am Arbeitsplatz erhöht nachweislich die Gefahr für Gelenkrheuma.



Daneben könnten auch unsere veränderten Ernährungsgewohnheiten unser Immunsystem beeinflussen. Gerade entzündliche Darmerkrankungen nehmen zu, und für Zöliakie wird die frühe Gabe von getreidehaltiger Babykost verantwortlich gemacht. Und Stress? Viele Patientinnen und Patienten berichten davon, dass psychische Belastung einen Krankheitsschub auslösen kann. Dennoch ist sie, so Stefan Schreiber, nicht die Krankheitsursache: "Stress moduliert die Symptome, nicht die Entzündung selbst." Ganzheitlich orientierte Mediziner messen der Psyche einen höheren Stellenwert bei.



Eine weitere These: Statt Stress steckt Langeweile hinter dem Burnout der Abwehr. Hygiene, Medikamente und Impfungen haben Infektionen und Parasiten zurückgedrängt, so dass das Immunsystem kaum noch externe Feinde kennt und sich nun neue, körpereigene Ziele sucht. Auch für diese Hypothese gibt es Belege: Fadenwürmer, die im Darm siedeln, schwächen den Krankheitsverlauf einer multiplen Sklerose deutlich ab. Denn die Untermieter beeinflussen das Immunsystem: Entzündungsstoffe, die auch an der MS beteiligt sind, werden teilweise unschädlich gemacht.