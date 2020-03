Mit diesen Tricks fässt du dir nicht mehr ständig ins Gesicht!

Hände weg vom Gesicht! Obwohl uns diese Regel schon in der Kindheit eingebläut wurde, sollte man sich besonders jetzt daranhalten. Denn Experten sind sich sicher: Der beste Schutz gegen Ansteckungskrankheiten, wie aktuell zum Beispiel dem Coronavirus, ist es, sich nicht ständig ins Gesicht zu greifen, denn so geraten Viren und Bakterien über Mund, Augen oder die Nasenöffnungen in den Körper. Doch gerade in Stresssituationen gerät diese Regel schnell in Vergessenheit und die Finger landen unbewusst im Gesicht. Im Video haben wir drei simple Tricks zusammengestellt, die dabei helfen, sich diesen ungesunden Tick abzugewöhnen.