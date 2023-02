Leben mit Brustkrebs "Trotz meiner Diagnose bin ich glücklich"

Geht zur Vorsorge!

Selbst an Brustkrebs erkrankt, nahm Daniela Fricaud als Model bei der Pink-Ribbon-Challenge "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star" (ZDFneo) teil. Zusammen mit "Pink Ribbon Deutschland" geht die Make-up-Artistin nun einen neuen Weg in Sachen Brustkrebs-Sensibilisierung: Vier erkrankte Frauen wurden zu einem "Fantastic“-Wochenende nach Würzburg eingeladen. Alle vier erzählten ihre Geschichten und wurden von Daniela in ihre ganz persönlichen Mutmach-Symbole verwandelt.

Hayriye, Tanja, Sabine und Corinna ließen sich umstylen – Hayriye als Kämpferin, Tanja als Tinkerbell, Sabine als Blume und Corinna als Phönix aus Harry Potter. Diese Symbole haben jeweils eine ganz besondere Bedeutung für die Frauen. Und sie haben eine Mission: Indem sie offen über ihre Erkrankung sprechen, möchten sie alle Frauen ermutigen, zur Brustkrebs-Früherkennung zu gehen - denn die rettet Leben!