Die Nase ist zu, das Atmen fällt schwer und die Hand greift zu dem altbewährten Nasenspray. Doch auch das scheinbar harmlose Arzneimittel sollte nicht regelmäßig verwendet werden, denn es führt schnell zu einer handfesten Abhängigkeit. Schon jetzt sind Hunderttausende von Menschen in Deutschland davon betroffen - im Video erfährst du, warum genau Nasenspray so abhängig macht und was du gegen diese Sucht unternehmen kannst.