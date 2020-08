Erstes Unternehmen gibt Mitarbeiterinnen extra "Menstruations-Urlaubstage"

Bei Regelschmerzen und starken Krämpfen normal zu arbeiten ist oft unmöglich. Ein indisches Unternehmen hat jetzt Konsequenzen gezogen: Im Video seht ihr, warum es dort ab sofort zehn zusätzliche Urlaubstage für Angestellte gibt.

Es gibt an der Periode so viele Dinge, die einem das Leben zur Hölle machen können - aber unter Krämpfen konzentriert arbeiten zu müssen, steht wohl bei vielen von uns seit der Schulzeit ganz oben auf der Liste. Das indische Unternehmen "Zomato" hat jetzt erkannt, dass sich etwas ändern muss: Frauen haben dort jetzt Anspruch auf zehn bezahlte Urlaubstage, um bei besonders schlimmen Regelschmerzen nicht weiterarbeiten zu müssen.

Schluss mit dem Stigma

Für die Unternehmensleitung war der Schritt längst überfällig: "Es sollte keine Scham und kein Stigma geben, wegen seiner Periode freinehmen zu müssen", so die Bekanntmachung an die Angestellten. "Ihr solltet einfach den Kollegen in euren Gruppen direkt oder per Mail kurz durchgeben, dass ihr den Tag nicht mehr arbeitet." Frauenrechtlerinnen begrüßten den Schritt als wichtiges Signal und hoffen bereits, dass diese Maßnahme sich weltweit durchsetzen könnte - so, wie es zum Beispiel Mutterschutz und Elternzeit geschafft haben.

Lob und kritische Gegenstimmen

Andere Frauen sahen die Maßnahme eher kritisch und teils sogar als Rückschritt auf dem Weg zu echter Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Schließlich, so die Kritiker, können Frauen nicht fordern, nicht anders als ihre männlichen Kollegen behandelt (und bezahlt) zu werden, wenn sie gleichzeitig mehr Urlaubstage beanspruchen. Mit dem gleichen Argument ließe sich natürlich auch der hart erkämpfte Mutterschutz als "Rückschritt" umbranden, weswegen dieses Gegenargument nur bedingt greift. Und natürlich meldeten sich im Netz auch prompt etliche beleidigte Männer, die sich über die "Sonderbehandlung" beschwerten. Aber seien wir ehrlich: Die wären auch die Ersten, die sich langfristig krank melden würden, wenn sie alle vier Wochen eine ungangenehme und schmerzhafte Blutung hinnehmen müssten.

Verwendete Quelle: RTL.de