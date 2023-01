von Katja Nele Bode Wie kann es sein, dass wir über ein Thema, das alle Frauen betrifft, so wenig wissen? Diese Frauen wollen das ändern – mit neuen Ideen, Angeboten und Start-ups.

Der Körper verändert sich von allein. Die Gesellschaft nicht.

Heike Brandt und Carina Breuer...

...riefen einen Wechseljahre-Kongress ins Leben. Die Yogalehrerin, Gesundheits- und Wechseljahresberaterin Heike und die Kommunikationsfachfrau Carina taten sich für die Plattform Menomente zusammen. Sie soll Information und Inspiration rund um das Thema Menopause bieten. Zu finden unter menomente.de.

Miriam Stein...

...schrieb aus Empörung ein Buch. Mit Anfang 40 schläft sie plötzlich schlecht, schwitzt, und fühlt sich wie eine Sektflasche, die noch zu ist, aber geschüttelt wurde. Dr. Google sagt ihr: Das sind die Wechseljahre. Aber warum weiß sie nichts darüber, außer dass die Blutungen irgendwann aufhören? Warum wissen ihre Freundinnen auch nicht mehr? Und warum sagt ihre Frauenärztin, das sei jetzt einfach so und sie müsse es akzeptieren? Die Kulturjournalistin ist empört, befragt verschiedene Expertinnen. Und schreibt ein Buch darüber, wie sich das Umfeld auf das eigene Erleben der Wechseljahre auswirkt, warum Weiblichkeit viel zu oft mit Sex-Appeal verwechselt wird und wieso Frauen im Süden Chinas für das Aufnahmeritual einer Postmeno-Schwesternschaft schon mal ihr Totenhemd anprobieren. Im BRIGITTE WOMAN-Podcast "Meno an mich" spricht sie darüber, wie eine Welt aussehen müsste, in der diese ganz spezielle und oft wilde Lebensphase selbstverständlich wäre. "Die gereizte Frau. Was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat“. 18 Euro, Goldmann.

Janna Kraft und Marie Regen...

...erfanden eine App gegen die Panik. Huch, zwei ganz junge Frauen und Wechseljahre? Die beiden Wirtschaftsingenieurinnen sind "super eng" mit ihren Müttern und waren genau wie diese schockiert über die geballte Unwissenheit darüber. Denn oft entstehen daraus nicht nur Fragen, sondern richtige Panikmomente. (Habe ich ein ernstes Herzproblem? Funktioniert mein Gehirn noch richtig ?) Janna und Marie liefern eine Antwort: die App "femfeel", für die sie ein Expertinnen-Team zusammengestellt haben. Dort soll es wissenschaftlich-fundierte Informationen geben, natürlich, aber auch Soforthilfen für Beschwerden und Kurse, die das Wohlbefinden langsam und auf Dauer verbessern. Wenn alles läuft wie geplant, lässt sich die App schon im App-Store herunterladen, wenn dieses Heft gedruckt ist. Ansonsten gibt es eine Warteliste. Unter femfeel.de.

Anke Sinnigen...

...gründete ein digitales Gesundheitsprogramm. Die Kommunikationsfachfrau mit viel Erfahrung im Bereich Pharma bietet mit ihrem Start-up Wexxeljahre neben Infos kostenpflichtige Webinare mit Ärztinnen und – ganz neu – eine bundesweite Arztsuche. Postleitzahl eingeben und herausfinden, welche/r Gynäkolog/in in Ihrer Nähe von anderen Frauen als Ansprechpartner für Wechseljahresthemen empfohlen wird. Unter wexxeljahre.de.

Sheila de Liz...

...brach mit ihren Büchern Tabus. Nicht jede Frau ist so überzeugt von der Hormonersatztherapie wie die Gynäkologin mit Privatpraxis in Wiesbaden, und auch die offiziellen Empfehlungen der Fachärzt:innen sind wesentlich zurückhaltender. Aber alle haben guten Grund, Dr. de Liz zu feiern: Sie hat mit ihrem 2020 erschienenen Buch "Woman on fire" dem Thema Wechseljahre einen Riesenauftrieb verliehen, umfassend aufgeklärt – und sich nicht gescheut, im Primetime-Fernsehen mit Dr. Eckart von Hirschhausen über Hitzewallungen und Sex in Langzeitbeziehungen zu sprechen. So entsteht Bewusstsein, und das brauchen wir. Jetzt widmet sie sich unseren Töchtern und der Pubertät: "Girl on Fire" (Rowohlt, 16 Euro) ist kürzlich erschienen. Übrigens: Noch immer nehmen nur 6,4 Prozent aller Frauen Östrogene, obwohl etwa ein Drittel wirklich unter Wechseljahresbeschwerden leiden.

Peggy Reichelt und Monique Leonhart...

...bieten Pflanzenprodukte. Die beiden Gründerinnen der Berliner Firma XbyX gehörten zu den Ersten, die das Thema erkannt und in ein Produkt umgesetzt haben. Nämlich in eine Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln, die auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen in der Lebensmitte zugeschnitten sind. Neuestes Baby: das Kochbuch "Pro-Age Powerfood: Kochbuch für hormonelle Balance und gesundes Altern", mit vielen Infos, Tipps und 80 Rezepten für jede Tageszeit. 24,90 Euro. Unter xbyx.de.

Susanne Liedtke...

...leitet "Body Reset"-Kurse. Auf ihrer Seite Nobodytoldme (deutsch: Das hat mir keiner gesagt!) bietet die Ökotrophologin u. a. einen dreiwöchigen "Body Reset"-Kurs, in dem sie zum strukturierten Verzicht auf bestimmte Lebensmittel anleitet, "weil das vielen sehr guttut". Wichtig ist ihr auch der Austausch. Darum startet sie jetzt einen Versuch mit einem Online-Wechseljahrestreffen nach dem Vorbild der britischen Menopause-Cafés. Unter nobodytoldme.com.

Daniela Unterstab...

...bloggt als "Die Alte". "Dein Ernst? Die Alte? Diesen Titel solltest Du Dir noch mal genau überlegen!" Das hat Daniela mehrfach gehört. Aber die Grafikdesignerin mag es ungeschönt. Auf ihrem Blog und ihrem Insta-Profil hält "Die Alte" uns mit Infos und Inspirationen auf dem Laufenden, stellt ganz normale Frauen und die neuesten Bücher und Apps vor. Was ihr wichtig ist: nicht nur drüber reden, auch Spaß haben! Unter diealte.de.

