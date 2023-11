von Lena Kluß Wir alle kennen diverse Tricks, die gegen Schluckauf helfen sollen: Erschrecken, Luft anhalten, ein Glas Wasser über Kopf trinken – es muss aber gar nicht so unangenehm oder aufwendig sein. Stattdessen hilft bereits ein einfacher Trick.

Sprüche wie "Jemand denkt an dich" haben früher versucht, dem nervigen Schluckauf eine angenehme Note zu verpassen. Und als Kind machte es noch Spaß, andere zu erschrecken oder selbst erschreckt zu werden – mal mit mehr oder weniger Erfolg, was den Quälgeist betraf.

Doch in meinem jetzigen Alltag ereilt mich der Schluckauf häufig im Homeoffice – und an das vergangene Mittagessen zu denken, macht auch mehr Spaß, wenn jemand anderes einem eine solche skurrile Aufgabe zuteilt. Ich selbst habe häufiger mit Schluckauf zu tun. Meistens kommt er aus dem Nichts und hält mehrere Minuten an, egal, wie lange ich auch die Luft anhalte ... Und dann ist er nur für wenige Momente weg, ehe er genauso nervig wieder zurückkommt. Doch nicht mit diesem Trick, der mein Leben im Nu verändert hat. Als ich davon hörte, dachte ich, dass das niemals klappen würde. Zu einfach. Dann würden es doch alle Menschen längst machen, wenn das tatsächlich funktionieren sollte, oder? Bei mir ist es ab heute jedenfalls so.

Schluckauf-Trick: So wirst du ihn los

Man wundert sich wirklich, aber es hilft, sich die Finger in die Ohren zu stecken. Einen links, einen rechts. In dem Moment, als ich es ausprobierte, war mein Schluckauf sofort weg und ich konnte es nicht glauben. Verantwortlich dafür, dass diese leichte Maßnahme funktioniert, ist der Vagusnerv. Er verbindet das Gehirn mit dem Unterleib – und stimulieren wir ihn mit einer anderen Empfindung, kann das unseren Schluckauf vertreiben. All die anderen Methoden, die viele von uns kennen, können ebenfalls funktionieren. Sie sind allerdings häufig sehr viel umständlicher als dieser Trick. Beispielsweise über Kopf ein Glas Wasser zu trinken. Dabei würde ich mich vermutlich selbst verletzen.

Was haben all die Anti-Schluckauf-Methoden gemeinsam? Sie sind eine Ablenkung. Sie sollen unsere Konzentration auf etwas anderes richten. Deswegen können weitere Tipps laut der Abteilung für Chirurgie der "NYU School of Medicine" beispielsweise sein, von 100 rückwärts zu zählen oder mit einem Q-Tip die obere Seite der Mundhöhle zu kitzeln. Seltsam, aber anscheinend durchaus effektiv. Sollte also die Finger-Methode nicht greifen, kannst du es immer noch mit diesen Tricks probieren oder auf die Klassiker zurückgreifen. Weitere Optionen könnten auch sein, das Alphabet rückwärts aufzusagen oder irgendetwas Schwieriges im Kopf auszurechnen.

Was tun, um Schluckauf gar nicht erst zu bekommen?

Schluckauf kann stressbedingt sein oder auch mit der eigenen Verdauung zu tun haben. Mögliche Gründe für einen Schluckauf können beispielsweise diese hier sein:

zu scharfes Essen

zu schnelles Essen

zu viel auf einmal zu essen

zu viel Alkohol

eine Magenverstimmung

Getränke mit Kohlensäure

Eine weitere Option kann sein, dass du auf irgendeine Art zu viel Luft geschluckt hast, beispielsweise beim Kaugummikauen oder Rauchen. Starke Emotionen wie Aufregung können ebenfalls zu einem Schluckauf führen. In meinem Fall kommt mein häufiger Schluckauf möglicherweise von der Vorliebe für scharfes Essen, ein Geschmack, den ich liebe, mein Körper nur leider nicht ... Aber jetzt hab ich ja immerhin ein Schluckauf-Heilmittel für mich gefunden.

Verwendete Quellen: froemkelab.med.nyu.edu, betterhealth.vic.gov.au, mayoclinic.org, nhs.uk