Frauen leiden deutlich häufiger an Schmerzen im unteren Rücken als Männer – es gibt bei ihnen durch die physiologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nämlich auch mehr mögliche Auslöser für Probleme. In mehr als 80 Prozent aller Fälle bleibt die Ursache für die Schmerzen unklar. Die Rückenschmerzen sind unspezifisch – das bedeutet, weder die Wirbelsäule noch Krankheiten kommen als Verursacher in Frage.

Wie kommt es zu Schmerzen im unteren Rücken?

Es kommen verschiedene Ursachen für diese Rückenschmerzen in Betracht – meist liegt eine Störung in dem komplizierten Zusammenspiel aus Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien vor. Folgende Ursachen können an tiefen Rückenschmerzen schuld sein:

ISG-Syndrom: Die Iliosakralgelenke (ISG) verbinden das Becken mit der Wirbelsäule. Obwohl es sich um Gelenke handelt, sind sie fast unbeweglich und können z. B. durch Fehlbelastungen oder eine schlechte Haltung für Verspannungen sorgen – die wiederum Schmerzen auslösen. Die Beschwerden ähneln denen eines Bandscheibenvorfalls: Die Schmerzen verlaufen einseitig auf Höhe der Lendenwirbelsäule und können bis ins Gesäß, in die Leiste oder bis zum Oberschenkel ausstrahlen. Meist wird der Schmerz stärker, wenn man sich nach langer gebückter Haltung aufrichtet oder generell lange gesessen hat. Kommen die Schmerzen immer wieder, strahlen sie bis in den Fuß aus, treten weitere Symptome wie Taubheit des Beins auf oder sind Blasen- und Darmfunktion beeinträchtigt, sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden.

Wer ständig krumm sitzt oder den Kopf gebeugt hält, kann Rückenschmerzen provozieren. Denn die Wirbelsäule versucht die Fehlhaltung nach unten hin aufzufangen, indem sie in die Gegenrichtung ausschwingt. Die ständige Anspannung kann schmerzhafte Verspannungen auslösen. Verkürzter Hüftbeuger: Dass die meisten von uns einen Großteil des Tages sitzen, wirkt sich grundsätzlich schlecht auf unsere Gesundheit aus. So kann sich dadurch beispielsweise der sogenannte Hüftbeuger verkürzen, was wiederum zu Fehlstellungen der Wirbelsäule und damit zu Beschwerden führt.

Rückenschmerzen in der Therapie: Was wirklich hilft

Obwohl es verschiedene Auslöser für die Rückenschmerzen gibt, ähneln sich die möglichen Behandlungen sehr.

Bewegung: Es klingt vermutlich erst einmal nach einem seltsamen Vorschlag, dass man sich bewegen soll, wenn man doch Schmerzen hat. Aber: Gerade leichte Übungen der betroffenen Körperregion lockern die dortigen Muskeln auch am besten und lösen Verspannungen. Zur Stabilisierung bei Rückenschmerzen hilft zum Beispiel diese Übung: In den Vierfüßlerstand gehen, die Hände stehen dabei senkrecht unter den Schultern, die Knie auf Höhe der Hüften. Dann das Bein der schmerzenden Rückenseite und den gegenüberliegenden Arm gerade nach hinten ausstrecken, sodass eine Linie entsteht. Die Position kurz halten, dann langsam wechseln.

Gut zu wissen: Die meisten Rückenschmerzen klingen nach wenigen Wochen von allein wieder ab.