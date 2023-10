von Christian Pötzsch Jetzt hat er uns voll im Griff, der Herbst. Es windet stark und die Temperaturen sinken. Das ist jedoch nicht alles, was der Herbst für uns bereithält. Er hat auch die alljährliche Erkältungswelle im Gepäck.

Bei der Übertragung von Keimen und Viren spielt ein Körperteil eine ganz entscheidende Rolle – unsere Hände. Das liegt daran, dass wir sie für einiges in unserem alltäglichen Leben verwenden. Dabei kommen sie natürlich auch mit den verschiedensten Dingen in Berührung. Fässt du dir mit den Händen dann in das Gesicht, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund oder Nase in den Körper eindringen und möglicherweise eine Infektion auslösen.

So kannst du dich von Keimen befreien

Regelmäßiges Waschen der Hände kann dich vor potenziellen Krankheitserregern schützen und ihre Verbreitung eindämmen. Doch dabei kommt es auf die korrekte Art und Weise an sie zu säubern. Im Video zeigen wir dir, wie du deine Hände richtig und gründlich wäschst, damit du erkältungsfrei durch den Herbst kommen kannst.

Verwendete Quelle: infektionsschutz.de