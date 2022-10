So heizt du dein Schlafzimmer in Herbst und Winter richtig

von Laura Stunz Langsam werden die Nächte lang und kalt. Wie heizt man jetzt am besten, um gut zu schlafen und am nächsten Morgen erholt aufzuwachen?

Die einen mögen es mollig warm, die anderen bevorzugen lieber eine dicke Decke und kühlere Temperaturen im Schlafzimmer. Doch was garantiert uns einen erholsamen Schlaf?

Optimal heizen: Weder zu kalt noch zu warm

Allseits bekannt ist der Glaube, dass man bei kühlen Temperaturen tendenziell besser schläft – zu kalt darf es hierbei aber auch nicht sein, sonst gefährdet man die Gesundheit. Jedoch kann Heizungsluft auch schnell die Schleimhäute auszutrocknen – wie macht man es also am besten, damit man am nächsten Morgen frisch und erholt aus den Federn steigt?