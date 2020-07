So reagierst du bei einem Zeckenbiss genau richtig

Wer die Sommerzeit in Bayern oder Baden-Württemberg verbringt, sollte sich vor Zecken in Acht nehmen - denn dort handelt es sich um Risikogebiete. Solltet ihr doch gebissen werden, gibt es einiges was ihr beachten solltet. Die wichtigsten Infos erfahrt ihr im Video.

Ein Zeckenbiss ist eigentlich eher ein Stich. Ihr erkennt ihn am einfachsten dann, wenn die Zecke noch auf eurer Haut sitzt und Blut saugt. Ist die Zecke bereits abgefallen, wird es schon schwieriger, da sich der einfache Zeckenstich nicht an bestimmten Symptomen festmachen lässt. Normalerweise bereiten Zeckenbisse keine Schmerzen und lösen auch keinen Juckreiz aus. Letzteres kann allerdings der Fall bei einer Infektion mit einem Krankheitserreger sein, den betroffene Zecken übertragen können. Wir verraten euch, woran ihr einen Zeckenbiss erkennt und wie ihr am besten handelt, wenn es euch erwischt hat.