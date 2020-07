Schlafmangel macht nicht nur schlechte Laune, in vielen Fällen hat er auch direkten Einfluss auf das Körpergewicht. Im Video seht ihr, wie stark man bei zu wenig Schlaf wirklich zunehmen kann.

Jetzt mal ehrlich: So ziemlich keiner von uns hat an einem normalen Wochentag das Gefühl, morgens so richtig ausgeschlafen aufzustehen, oder? Selbst, wenn wir am Abend vorher ganz vorbildlich früh ins Bett gehen, werden oft trotzdem sehr unangenehm am nächsten Morgen vom Wecker überrascht. Doch die Übermüdung ist nur eine Seite der Medaille: Schlafmangel hat auch massiven Einfluss auf unser Körpergewicht.

Der frühe Vogel wurmt uns nur

Das hat verschiedene Ursachen - ausschlaggebend ist aber vor allem, dass wir oft versuchen, dem Körper die fehlende Energie mit Lebensmitteln wieder zuzuführen. In der Regel greifen die meisten von uns dann zu Snacks mit viel Zucker oder Fett. Das ist gut für den schnellen Energie-Kick - aber langfristig kein guter Ersatz. Im Video seht ihr, wie ein Selbstversuch zeigt, wie stark dieser Schlafmangel-Effekt tatsächlich für das Körpergewicht ist!

Verwendete Quelle: RTL.de