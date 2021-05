Frau verrät Ohr-Trick gegen Regelschmerzen

Viele Frauen leiden jeden Monat unter starken Schmerzen während ihrer Periode. Via TikTok verrät eine Frau nun, mit welchem einfachen Ohr-Trick sie ihre Regelschmerzen unterbindet.

Während manche Frauen nur leichte Regelbeschwerden verspüren, bewaffnen sich andere alle vier Wochen mit Wärmflaschen und Schmerztabletten, um gegen die Schmerzen anzukämpfen. Krämpfe sowie Unterleibs- und Rückenschmerzen können uns wirklich aus der Bahn werfen und gegebenenfalls ans Bett fesseln.

Eine TikTokerin möchte ihren Followerinnen nun Abhilfe schaffen: Sie teilt ein Video, in dem sie zeigt, wie Regelschmerzen ganz ohne Medikamente gelindert werden können. Alles was Frau braucht, ist ein Bleistift.

TikTok: Life-Hack gegen Regelschmerzen

Die Frau, die sich bei TikTok "lessiamac" nennt, schwört auf den Trick, den sie in einem Video vorführt: Sie schnappt sich einen Bleistift und massiert mit dem Radiergummi-Ende die sogenannte Fossa triangularis, die dreieckige Vertiefung am oberen Rand der Ohrmuschel. Diese Stelle sollte eine Minute lang in kleinen kreisenden Bewegungen massiert werden – danach ist das andere Ohr an der Reihe.

Laut der TikTokerin helfe dies tatsächlich, um Regelschmerzen, aber auch Schmerzen im gesamten Körper zu reduzieren. Ganz abwegig scheint dieser Life-Hack nicht zu sein, immerhin verfügt das Ohr über bestimmte Reflexzonen, die durch Druckausübung Reaktionen in anderen Stellen des Körpers auslösen. Als Akupressur-Methode am Ohr gilt auch das Einsetzen einer Wäscheklammer als hilfreich, warum also nicht auch ein Bleistift?

Ohr-Trick: Begeisterung im Netz

Das Video wurde bereits mehr als 1,5 Millionen Mal geliked und erhält jede Menge Zuspruch. Viele ihrer Followerinnen haben den Trick selbst ausprobiert und zeigen sich begeistert. "Das funktioniert wirklich! Ich musste dieses Mal keine Ibuprofen nehmen und normalerweise nehme ich 10-15 während meiner einwöchigen Periode", schreibt eine Userin. "Ich werde buchstäblich alle meine Medikamente wegwerfen, das ist lebensverändernd", schwärmt eine andere. Dank des Tricks scheinen ihre Schmerzen wie wegradiert.

Verwendete Quellen: mirror.co.uk, TikTok