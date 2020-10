Dieser Trick verhindert Mundgeruch am Morgen.

Dieser Trick verhindert Mundgeruch am Morgen

Gesundheit Dieser Trick verhindert Mundgeruch am Morgen

Fieser Mundgeruch am Morgen ist eine unangenehme Sache und kann einem ganz schön peinlich sein. Was dahinter steckt und was du dagegen tun kannst, erfährst du im Video.

Hast du auch häufig starken Mundgeruch nach dem Aufstehen und dein erster Weg führt ins Bad und an die Zahnbürste? Das ist generell ein unangenehmes Gefühl und einem vor allem peinlich, wenn der Partner neben einem liegt. An einen Kuss am Morgen ist da meist gar nicht zu denken. Oft hat der unangenehme Geruch eine tieferliegende Ursache, die nicht auf Ungepflegtheit zurückzuführen ist. Doch auch bestimmte Angewohnheiten können den fiesen Geruch entstehen lassen. Welche das sind und wie du den Mundgeruch verhindern kannst, zeigen wir dir im Video.