Psyche im Winterloch Wie Routinen helfen können, deine mentale Gesundheit zu stärken

Jede:r Dritte leidet im Laufe des Lebens an einer psychischen Erkrankung. Erfahre hier, wie Routinen dich davor schützen können.

Wie wichtig unsere mentale Gesundheit ist, merken wir oft erst, wenn sie leidet – Routinen können helfen, dem vorzubeugen und uns zu schützen. Die Gründe dafür sind vielfältig und doch völlig nachvollziehbar.

So stärken Routinen deine mentale Gesundheit

Kein Wunder, dass vor allem in den sozialen Netzwerken immer häufiger Menschen ihre gesunden "Feed-Good-Routinen" teilen, um andere zu inspirieren. Erfahre im Video, warum es sich lohnt, feste Routinen in deinen Alltag zu integrieren und so dein Wohlbefinden zu stärken.

Verwendete Quelle: instagram.com