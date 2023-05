von Janine Dauer und Stephanie Pingel Diese zehn Hausmittel gegen Sodbrennen helfen schnell – und die meisten davon haben wir zu Hause! Medikamente kannst du ab jetzt im Schrank lassen.

Was ist Sodbrennen?

Manchmal reicht schon der Verzehr von zu viel Fruchtsaft – und es setzt ein schmerzhaftes Brennen hinter dem Brustbein oder im oberen Bauchbereich ein. In der Medizin nennt man diese Beschwerden Sodbrennen. Häufig kommt es zeitgleich zum sogenannten Reflux – also dem Zurücklaufen von Säure aus dem Magen in die Speiseröhre. Die unangenehmen Symptome sind in den meisten Fällen harmlos und lassen sich durch einfache Hausmittel gegen Sodbrennen in den Griff bekommen.

Symptome bei Sodbrennen

Folgende Symptome deuten auf Sodbrennen hin:

brennender Schmerz hinter dem Brustbein und/oder im Oberbauch

saures Aufstoßen

Druck- oder Engegefühl in der Brust

Bauch- und/oder Magenschmerzen

Unwohlsein

manchmal Atembeschwerden und/oder stechende Brustschmerzen

10 Hausmittel gegen Sodbrennen, die wirklich helfen

Folgende Hausmittel gegen Sodbrennen können die Symptome lindern:

1. Wasser

Das wohl einfachste Hausmittel gegen Sodbrennen! Trinke lauwarmes, stilles Wasser. Dadurch wird der Magensaft zum einen verdünnt und zum anderen wieder zurück in den Magen geführt.

2. Kamillentee

Auch Kamillentee verdünnt und wirkt zudem beruhigend, krampflösend und entzündungshemmend.

3. Kartoffelsaft

Die in Kartoffeln enthaltene Stärke bindet überschüssige Magensäure und lindert so Sodbrennen. Der Kartoffelsaft wirkt basisch und entsäuert. Trinke davon ca. zweimal am Tag ein kleines Glas vor den Mahlzeiten. So geht’s: Rohe, geschälte (!) Kartoffeln in einem Entsafter pressen und trinken. Oder mit einer Reibe raspeln, in ein Küchentuch geben, über einem Glas auspressen und dann mit Wasser verdünnen. Wenn dir das zu viel Arbeit ist, kannst du Kartoffelsaft aber auch einfach im Reformhaus kaufen.

4. Natron

Natron (auch: Natriumhydrogencarbonat oder auch Backnatron) neutralisiert die Magensäure und hilft dabei, die Beschwerden bei Sodbrennen zu lindern. So geht’s: Gib einen Teelöffel Natron in ein Glas Wasser, verrühre es gut und trinke die Lösung dann langsam.

5. Heilerde-Pulver

Heilerde bindet Säure und ist ein gutes Mittel, um akutes Sodbrennen zu lindern. Dazu trinkst du in kleinen Schlucken das feingemahlene Pulver in Wasser aufgelöst: Bis zu dreimal täglich ein bis zwei Teelöffel in einem halben Glas Wasser.

6. Kaugummi

Durch das Kauen eines (zuckerfreien) Kaugummis wird mehr Speichel produziert, dieser wiederum verdünnt die aufgestiegene Magensäure und neutralisiert sie zudem.

7. Rollkur

Eine Rollkur soll eine gereizte Magenschleimhaut beruhigen und Sodbrennen so lindern können. Das geschieht, indem die beruhigende Flüssigkeit den Magen rundherum benetzt. Dazu eignet sich vor allem Kamillentee oder Kartoffelsaft. So gehst du vor: Trinke einige Schlucke, leg dich ein paar Minuten auf die linke Seite. Erneut etwas trinken und für ein paar Minuten auf den Rücken legen. Das Ganze noch einmal mit der rechten Seite, ganz am Ende legst du dich dann auf den Bauch. Achte dabei darauf, ob das Sodbrennen nachlässt.

8. Kopf hochlagern

Der Mageninhalt hat es schwerer nach oben zu gelangen, wenn die Speiseröhre höher gelagert ist. Wenn du also gerade beim Schlafen Probleme hast, ist es ein einfaches Hausmittel gegen Sodbrennen, den Kopf beziehungsweise den Oberkörper höher zu betten. Entweder über einen verstellbaren Lattenrost oder zusätzliche Kissen.

9. Leinsamen

Leinsamen sind nicht nur generell gut für den Magen-Darm-Trakt, sie sind auch ein gutes Hausmittel gegen Sodbrennen. Denn sie enthalten spezielle Schleimstoffe, die aufquellen, wenn sie mit Flüssigkeit in Kontakt kommen. Im Körper legen sich die Leinsamen dadurch wie ein Schutzfilm auf die empfindliche Magenwand und halten die aggressive Magensäure fern. Gegen Sodbrennen kochst du am besten einen Teelöffel Leinsamen mit 250 Milliliter auf und trinkst die Mischung langsam, nachdem sie etwas abgekühlt ist. Achtung: Da die Leinsamen Wasser binden, ist es bei ihrem Einsatz generell wichtig, viel zu trinken. Mindestens 2,5 Liter sollten es sein.

10. Apfelessig

Im ersten Moment klingt die Idee, Apfelessig gegen Sodbrennen einzusetzen, vermutlich seltsam. Tatsächlich kann sich dieses Hausmittel aber bewähren. Denn Apfelessig ist basisch – dadurch reguliert er den pH-Wert des Magens und wirkt sich auch positiv auf die Verdauung aus. Verrühre einen Esslöffel Apfelessig in einem Glas mit stillem lauwarmem Wasser und trinke die Mischung schluckweise.

Und was ist mit Milch als Hausmittel gegen Sodbrennen?

Milch galt lange als gutes Hausmittel gegen Sodbrennen. Neuere Studien legen allerdings nahe, dass Milch die Beschwerden eher nicht lindern, sondern sogar noch verschlimmern kann. Ursache hierfür könnte zum einen der leicht saure pH-Wert der Milch sein. Zum anderen dauert die Verdauung von Fetten verhältnismäßig lang, wodurch noch mehr Magensäure produziert wird.

Wissenschaftlich belegen lassen sich die meisten der Hausmittel gegen Sodbrennen übrigens ohnehin nicht – viele Betroffene schwören aber darauf. Es kann also zumindest nicht schaden, die Behandlung mit Hausmitteln einmal auszuprobieren.

Ursachen von Sodbrennen

Damit der Magen unsere Nahrung verdauen und Krankheitserreger abtöten kann, produziert er Salzsäure. Wenn nun der Muskel am Ende der Speiseröhre den Mageneingang nicht richtig verschließt, kommt es zum Rückfluss des sauren Mageninhalts in die Speiseröhre (Ösophagus) – und das unangenehme Gefühl des Sodbrennens entsteht. Man spricht auch von der Refluxkrankheit, wenn der Magensaft zurück in die Speiseröhre fließt.

Auch folgende Ursachen kommen für Sodbrennen in Betracht:

Übersäuerung des Magens durch fettiges Essen, Süßigkeiten, Kaffee, Alkohol, Säfte oder scharfe Gewürze wie Chili oder Ingwer.

Schwangerschaft, da das wachsende Kind stärkeren Druck auf den Magen ausübt.

Auch Hormonumstellungen können eine Ursache sein.

Seelische und körperliche Belastungen wie Stress, Ärger oder anstrengender Sport.

Häufiges Bücken, da dies den Druck auf den Speiseröhrenverschluss erhöht.

Erhöhte Produktion von Magensäure. Rauchen, da so die Spannung des Speiseröhren-Schließmuskels vermindert wird.

Nahrungsaufnahme zu später Uhrzeit.

Eine generell schlechte oder mangelhafte Ernährung begünstigt Sodbrennen ebenfalls.

Einige Medikamente wie Antibiotika oder Protonenpumpenhemmer können auch Probleme verursachen.

Wann sollte ich wegen Sodbrennen zum Arzt oder der Ärztin?

In manchen Fällen kommt es bei Sodbrennen auch zu Atembeschwerden. Hier sollte vorsichtshalber die/der Ärzt:in nach möglichen Ursachen der Beschwerden suchen – es könnte eine ernsthafte Erkrankung hinter dem Sodbrennen stecken. Das gleiche gilt, wenn es zu starken Druckgefühlen auf der Brust oder stechenden Brustschmerzen kommt.

Auch, wenn es generell häufig zu schmerzhaftem Sodbrennen kommt, ist ein Arztbesuch sinnvoll. Stecken hinter dem Sodbrennen beispielsweise ein Reizmagen, Veränderungen der Magenschleimhaut oder der Magenkeim Helicobacter pylori, können Hausmittel nicht mehr helfen. In diesem Fall kommen unter ärztlicher Aufsicht Medikamente zum Einsatz.

Unser Tipp für deine Gesundheit: Sodbrennen vorbeugen

Damit Hausmittel gegen Sodbrennen gar nicht erst verwendet werden müssen, versuchst du am besten, von vornherein vorzubeugen. Folgende Tipps helfen dabei, Sodbrennen zu vermeiden:

Ausgewogene Ernährung: Achte um Sodbrennen vorzubeugen auf eine säurearme und gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, vielen Ballaststoffen (zum Beispiel in Vollkornprodukten), Fisch, etwas magerem Fleisch, Nüsse und Samen sowie mageren Milchprodukten.

Verzichte vor allem am Abend auf schwere Mahlzeiten und iss spätestens drei Stunden vor dem Schlafengehen zum letzten Mal. Genussmittelverzicht: Auf Zigaretten verzichtest du am besten ganz. Andere Genussmittel wie Kaffee oder Alkohol sollten nur in Maßen verzehrt werden.

Auf Zigaretten verzichtest du am besten ganz. Andere Genussmittel wie Kaffee oder Alkohol sollten nur in Maßen verzehrt werden. Weite Kleidung tragen: Zu enge Kleidung drückt auf den Magen und begünstigt das Aufsteigen von Magensäure – und damit Sodbrennen.

